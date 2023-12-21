Том Бачик показал новогодний маникюр 2024 (фото)

Специалист предлагает обратить внимание на светлые оттенки и тематические декорации.

Голливудский нейл-мастер Том Бачик показал новогодний маникюр 2024. Снимком новой работы специалист поделился в Instagram.

Мужчина, к которому обращаются Джей Ло, Селена Гомес, Никола Пельтц, предлагает на рождественско-новогодние праздники сделать светлые ногти квадратной формы. На ногтевую пластину Том Бачик добавил декорации в виде серебристых снежинок и сделал градиентный переход. Мизинец нейл-мастер предлагает покрыть полностью блестками.

"Let It Snow", — написал Бачик.

Том Бачик показал новогодний маникюр

"Очень роскошно", "Так красиво", "Идеально", — пишут в комментариях фолловеры американского нейл-мастера.

Одной из постоянных звездных клиенток Тома Бачика является певица Селена Гомес. Недавно он сделал артистке эффектный маникюр в красных тонах. Такой вариант также можно рассмотреть, выбирая праздничное покрытие. Также существует легенда, что красные ногти "притягивают любовь".

Селена Гомес

Кроме Селены, к Бачику обращаются актриса Никола Пельтц, певица Дженнифер Лопес, актриса Оливия Родриго и другие голливудские знаменитости.

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