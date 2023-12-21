Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Том Бачик показал новогодний маникюр 2024 (фото)

новогодний маникюр, маникюр со снежинками, какой маникюр сделать на новый год 2024, том бачик маникюр
Фото: Getty Images

Специалист предлагает обратить внимание на светлые оттенки и тематические декорации.

Related video

Голливудский нейл-мастер Том Бачик показал новогодний маникюр 2024. Снимком новой работы специалист поделился в Instagram.

Мужчина, к которому обращаются Джей Ло, Селена Гомес, Никола Пельтц, предлагает на рождественско-новогодние праздники сделать светлые ногти квадратной формы. На ногтевую пластину Том Бачик добавил декорации в виде серебристых снежинок и сделал градиентный переход. Мизинец нейл-мастер предлагает покрыть полностью блестками.

"Let It Snow", — написал Бачик.

Том Бачик показал новогодний маникюр

"Очень роскошно", "Так красиво", "Идеально", — пишут в комментариях фолловеры американского нейл-мастера.

Одной из постоянных звездных клиенток Тома Бачика является певица Селена Гомес. Недавно он сделал артистке эффектный маникюр в красных тонах. Такой вариант также можно рассмотреть, выбирая праздничное покрытие. Также существует легенда, что красные ногти "притягивают любовь".

Селена Гомес

Кроме Селены, к Бачику обращаются актриса Никола Пельтц, певица Дженнифер Лопес, актриса Оливия Родриго и другие голливудские знаменитости.

Напомним, какой маникюр стоит сделать на новогодний корпоратив.

Также Фокус писал о трендовом русалочьем маникюре с блестками.