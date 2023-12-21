Том Бачик показав новорічний манікюр 2024 (фото)

Фахівець пропонує звернути увагу на світлі відтінки та тематичні декорації.

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Голівудський нейл-майстер Том Бачик показав новорічний манікюр 2024. Знімком нової роботи фахівець поділився в Instagram.

Чоловік, до якого звертаються Джей Ло, Селена Гомес, Нікола Пельтц, пропонує на різдвяно-новорічні свята зробити світлі нігті квадратної форми. На нігтьову пластину Том Бачик додав декорації у вигляді сріблястих сніжинок та зробив градієнтний перехід. Мізинець нейл-майстер пропонує покрити повністю блискітками.

"Let It Snow", — написав Бачик.

Том Бачик показав новорічний манікюр

"Дуже розкішно", "Так гарно", "Ідеально", — пишуть у коментарях фоловери американського нейл-майстра.

Однією з постійних зіркових клієнток Тома Бачика є співачка Селена Гомес. Нещодавно він зробив артистці ефектний манікюр у червоних тонах. Такий варіант також можна розглянути, обираючи святове покриття. Також існує легенда, що червоні нігті "притягують кохання".

Селена Гомес

Окрім Селени, до Бачика звертаються акторка Нікола Пельтц, співачка Дженніфер Лопес, акторка Олівія Родріго та інші голівудські знаменитості.

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