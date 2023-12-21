Никола Пельтц показала забавные селфи с Харпер Бекхэм (фото)

Жена и сестра Бруклина Бекхэма нашли общий язык.

28-летняя американская актриса Никола Пельтц показала селфи с сестрой своего мужа Харпер. Снимки опубликованы в Instagram на фан-странице звезды экрана, а она их перепостила на основной аккаунт.

На фото жена Бруклина Бекхэма, 24, позировала в массивных солнцезащитных очках и в серьгах-кольцах. Впоследствии 12-летняя Харпер также примерила очки, демонстрируя активные эмоции на камеру.

"Я люблю этот дуэт", — подписана карусель кадров.

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Никола Пельтц и Харпер Бекхэм

Бруклин и Харпер — дети Виктории и Дэвида Бекхэмов. Звездные супруги также воспитали сыновей Ромео и Круза. Первенец пары в апреле 2022 года женился на своей возлюбленной Николе в Палм-Бич в имении отца актрисы, американского миллиардера Нельсона Пельтца.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм Фото: nicolaannepeltzbeckham/instagram

Несмотря на то, что ходили слухи о серьезном конфликте Виктории Бекхэм с невесткой, актриса наладила хорошие отношения с сестрой мужа. Никола и Харпер даже демонстрировали одинаковые татуировки.

Никола Пельтц и Харпер Бекхэм Фото: nicolaannepeltzbeckham/instagram

Напомним, Бруклин Бекхэм с женой сходил на ужин в Голливуде.

Также Фокус писал о появлении Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц на публике.