6 способов избежать эмоционального переедания во время праздников

Череда праздников предусматривает частые застолья, походы в гости и вечерние посиделки с друзьями. Праздничный стресс часто вызывает эмоциональное переедание, но есть способы его избежать и провести праздники без ущерба для здоровья.

Возможно, это и "самое чудесное время года", но это не значит, что оно не вызывает стресса. Предпраздничная спешка, поиск подарков, финальные отчеты на работе и подготовка могут добавить стресса в и без того напряженный график. Проблема в том, что для многих людей стресс вызывает эмоциональное переедание. Люди очень часто обращаются к еде, чтобы справиться со своими эмоциями. Помимо удовлетворения наших потребностей в питании, еда часто используется и для удовлетворения наших эмоциональных потребностей. Но есть способы с этим справиться. Об этом пишет Everyday Health.

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По данным Кливлендской клиники, во время еды происходит выброс эндорфинов, гормонов хорошего самочувствия, которые естественным образом выделяются организмом во время стресса и физической боли. Роль эндорфинов — уменьшить боль и улучшить самочувствие, другими словами, успокоить вас. Хотя вы, возможно, только что узнали об этом факте, ваше тело давно "знало" об этом. Именно по этой причине многие из нас обращаются к еде, когда нам грустно, когда мы злимся или скучаем.

Конечно, эндорфины также выделяются в ответ на другие действия, помимо еды, включая физические упражнения и массаж. Проблема заключается в том, что вы можете есть, чтобы успокоиться, даже если вы не голодны, потому что используете еду как механизм преодоления эмоций, а не как способ накормить свой организм. Если это про вас, попробуйте эти шесть способов избежать эмоционального переедания во время праздничного сезона, а также в остальное время года.

Пейте воду

Во-первых, хроническое обезвоживание слишком распространено. Фактически, по оценкам Национальной медицинской библиотеки, около трех четвертей населения Америки страдает хроническим обезвоживанием. Во-вторых, мозг нередко путает жажду и голод, поскольку и то, и другое контролирует одна и та же область мозга — гипоталамус. Таким образом, вы можете чувствовать себя голодным, хотя все, что вам действительно нужно, это стакан воды. Наконец, выпить большой стакан воды — это отличный способ насытиться и дать себе время, необходимое для обработки эмоций, не обращаясь к еде.

Честно оценивайте свое состояние

Если вы направляетесь на кухню, чтобы перекусить, остановитесь и подумайте, как вы на самом деле себя чувствуете. Вы действительно голодны? Если да, то идите на кухню. Однако если во время этой короткой паузы вы обнаружите, что сегодня просто сложный день и вы испытываете сильные эмоции, найдите время, чтобы найти дать им выход, не связанный с едой.

Найдите разрядку

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Если вы чувствуете злость, грусть, беспокойство или другие негативные эмоции, найдите способ справиться с этими чувствами, не отправляясь каждый раз к холодильнику. Подумайте о том, чтобы заранее составить список занятий, которые лучше всего подходят для нейтрализации негативных эмоций. Попробуйте заняться йогой, медитацией, ходьбой, физическими упражнениями или чтением книги. Позвонить другу и просто поговорить также может быть невероятно полезным занятием.

Не ставьте запреты на продукты

Праздники полны искушений. От пирогов и печенья до тортов с маслянистой начинкой — в праздничный сезон сытные блюда можно найти повсюду. Имейте в виду, что нет "плохой" еды. Отказ от любимых праздничных блюд может иметь неприятные последствия, если вы сильно переборщите, когда наконец позволите себе их съесть.

Распределяйте еду по порциям

Если вы, например, любите картофельные чипсы, то перекладывайте их в небольшую миску, а не ешьте из пакета. Это своего рода визуальный сигнал, который не позволяет бездумно или эмоционально есть больше, чем вы осознаете.

Берите еду с собой

Если вы собираетесь на праздничную встречу, возьмите с собой полезное блюдо, которое можно есть перед основным приемом пищи. Овощное блюдо даст вам полезную дозу клетчатки, витаминов и минералов и поможет чувствовать себя сытым при небольшом количестве калорий.

Если вы испытываете стресс, это нормально. Прогуляйтесь, выпейте стакан воды и найдите выход своим эмоциям. Ешьте, когда действительно голодны, наслаждаясь каждым кусочком!

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.