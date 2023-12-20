Что приготовить на праздничный стол, чтобы не навредить фигуре: советы диетолога

Существовал миф, что за праздники люди в среднем набирают от 2 до 5 кг, однако это возможно только в том случае, если вы начнете есть на Рождество, а закончите на Крещение. Эксклюзивно для Фокуса диетолог Галина Сеник рассказывает, какие блюда выбирать за праздничным столом, чтобы не поправиться и не навредить здоровью.

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Все привыкли худеть к какой-то определенной дате или празднику, например, к Новому году. Однако, если грамотно подойти к празднованию и не класть лишнего в тарелку, то праздничное застолье никак не навредит фигуре. Фокус узнавал у диетолога Галины Сеник, что приготовить на праздничный стол, и как есть в гостях, чтобы не было проблем ни с пищеварением, ни с весом.

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Важно понимать, что вкусно поесть вы можете в любой день, для этого не нужно ждать Рождества или Нового года. Кроме того, праздники — это вовсе не о еде, а больше о общении и встречах с родственниками, активном времяпрепровождении с детьми и зимних развлечениях.

"Выбор нужно остановить на простых понятных продуктах, это должны быть свежие овощи, листовая зелень и разнообразные салаты из них", — советует диетолог.

Что готовить?

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"Я рекомендую не забівать о квашеных продуктах, это очень вкусно и полезно. Можно также запечь овощи, например, картофель с рыбой, грибы, подать на праздничный стол печеное или тушеное мясо. Точно не нужно жарить, доводить продукты до черной корочки, потому что в такой корочке образуются продукты гликации, а это один из канцерогенов", — говорит Галина Сеник.

Конечные продукты гликации способствуют повреждению мышечных тканей, например коллагена. Если употреблять такую пищу на постоянной основе, то с возрастом можно получить ограничение двигательной активности, проблемы с суставами и многие другие нездоровые состояния.

Чем заменить майонезные салаты

На сегодня есть множество вариантов разнообразных заправок и соусов на основе оливкового масла, йогурта или сметаны. Если вы не представляете праздничного стола без майонеза, приготовьте его самостоятельно.

"Если нет доступа к домашнему майонезу, тогда добавляйте его дозировано, потому что это довольно высокая калорийная нагрузка. Кроме того, в составе магазинного майонеза могут быть трансжиры, а это однозначно вредный продукт", — отмечает диетолог. "Еще могу посоветовать йогуртовые заправки: смешайте йогурт с горчицей, с травами, даже с оливковым маслом, это тоже очень вкусно".

Экспериментируйте и не зацикливайтесь только на майонезе.

Как не переедать

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Если вы не можете отказаться от вашего любимого продукта, но он не относится к категории "здоровых", помните о правиле умеренности. Не объедайтесь!

"Обязательно в течение дня нужно есть, чтобы потом, сев за праздничный стол, не переедать. Категорически нельзя голодать накануне застолья. Если вы в течение дня не будете пропускать основные приемы пищи, то за праздничным столом съедите умеренное количество, не перегрузите свой желудочно-кишечный тракт и на утро будете себя хорошо чувствовать", — отмечает Галина Сеник.

Нужно полноценно питаться даже в праздничные дни, не ограничивать себя, не голодать, не устраивать разгрузочных дней. Если вы придерживались поста, обязательно выходите из него постепенно, не набрасываясь на запрещенные продукты.

Как быть с алкоголем

"Нет безопасных доз алкоголя. Никаких и никакого. На сегодня исследования говорят о том, что потребление алкоголя укорачивает жизнь. Кроме того, употребление алкоголя является одной из первопричин рака молочной железы у женщин, поэтому с этим нужно быть очень осторожными. И если человек принял для себя решение употреблять алкоголь, то не питать надежд, что это полезно", — отмечает диетолог.

Алкоголь повішает уровень сахара в крови и стимулирует аппетит, поэтому, если вы употребляете алкоголь, то будете более голодны и будете есть больше. А это путь к перееданию и высокой нагрузке на поджелудочную железу. Именно сочетание алкоголя и жирной пищи — это одна из частых причин острого панкреатита, очень сложного заболевания, которое имеет высокую смертность.

Диетолог отмечает, что однозначно алкоголь не стоит употреблять на голодный желудок.

Как есть в гостях?

Фото: Getty Images

То, что вы положите в свою тарелку в гостях, зависит от того, что будет в ассортименте праздничного стола. Будем надеяться, что на столе обязательно будут овощные салаты, свежие и квашеные овощи, зелень, поэтому желательно начать именно с них. Далее старайтесь выбирать простые понятные вам блюда: печеные, тушеные. "Если это что-то копченое, то попробуйте в небольшом количестве, чтобы посмаковать. Попробуйте, все, что хотите, но не объедайтесь этими продуктами", — говорит Галина Сеник..

"Даже за праздничным столом следует придерживаться правила тарелки: 1/2 тарелки должны занимать овощи, 1/4 — белковые продукты — сыры, рыба, мясо, яйца. Еще могут быть сложные углеводные блюда, например картофель, макароны, желательно аль-денте, рис или другие злаковые. Если это хлеб, то старайтесь выбирать ржано-пшеничный, с отрубями, цельнозерновой, хлебцы или гриссини из твердых сортов пшеницы", — советует диетолог.

Напомним, 5 продуктов, которых нужно избегать во время застолья.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.