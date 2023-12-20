Що приготувати на святковий стіл, щоб не нашкодити фігурі: поради дієтологині

Існував міф, що за свята люди в середньому набирають від 2 до 5 кг, проте це можливо лише у тому випадку, якщо ви почнете об'їдатися на Різдво, а закінчите на Водохреща. Ексклюзивно для Фокуса дієтологиня Галина Сеник розповідає, які страви обирати за святковим столом, щоб не поправитись та не нашкодити здоров'ю.

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Усі звикли худнути до якоїсь певної дати або свята, наприклад, до Нового року. Проте, якщо грамотно підійти до святкування та не класти зайвого у тарілку, то святкове застілля жодним чином не нашкодить фігурі. Фокус запитав у дієтологині Галини Сеник, що готувати на святковий стіл та як їсти в гостях, щоб не було проблем ні з травленням, ні з вагою.

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Важливо розуміти, що смачно поїсти та дозволити собі смаколики ви можете у будь-який день, для цього не потрібно чекати Різдва або Нового року. Крім того, свята — це зовсім не про їжу, а більше про спілкування та зустріч з родичами, активне проведення часу із дітьми та інші зимові розваги.

"Вибір потрібно зупинити на простих зрозумілих продуктах, це мають бути свіжі овочі, листова зелень та різноманітні салати з них", — радить дієтологиня.

Що готувати?

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"Рекомендую вживати різні квашені продукти, це дуже смачно та корисно. Можна також запекти овочі, наприклад, картоплю з рибою, гриби, подати на святковий стіл печене чи тушковане м'ясо. Точно не потрібно смажити, доводити продукти до чорної скоринки, тому що у такій скоринці утворюються продукти глікації, а це один із канцерогенів", — каже Галина Сеник.

Кінцеві продукти глікації сприяють пошкодженню м'язових тканин, наприклад колагену. Якщо вживати таку їжу на постійній основі, то з віком можна отримати обмеження рухової активності, проблеми із суглобами та багато інших нездорових станів.

Чим замінити майонезні салати

На сьогодні є безліч варіантів різноманітних заправок та соусів на основі оливкової олії, йогурту або сметани. Якщо ви не уявляєте святкового столу без майонезу, приготуйте його самостійно.

"Якщо немає доступу до домашнього майонезу, тоді додавайте його дозовано, тому що це доволі високе калорійне навантаження. Крім того, у складі магазинного майонезу можуть бути трансжирі, а це однозначно шкідливий продукт", — зазначає дієтологиня. "Ще можу порадити йогуртові заправки: змішайте йогурт з гірчицею, з травами, навіть з оливковою олією, це теж дуже смачно".

Експериментуйте та не зациклюйтесь лише на майонезі.

Як не переїдати

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Якщо ви не можете відмовитись від вашого улюбленого продукту, але він не належить до категорії "здорових", пам'ятайте про правило помірності. Не об'їдайтеся!.

"Обов'язково протягом дня потрібно їсти, щоб потім, сівши за святковий стіл, не переїдати. Категорично не можна голодувати напередодні застілля. Якщо ви упродовж дня не пропускатимете основні прийоми їжі, то за святковим столом з'їсте помірну кількість, не перевантажите свій шлунково-кишковий тракт і на ранок будете себе добре почувати", — наголошує Галина Сеник.

Потрібно повноцінно харчуватися навіть у святкові дні, не обмежувати себе, не голодувати, не влаштовувати розвантажувальних днів. Якщо ви дотримувались посту, обов'язково виходьте з нього поступово, не накидаючись на заборонені продукти.

Як бути з алкоголем

"Немає безпечних доз алкоголю. Ніякої й ніякого. На сьогодні дослідження говорять про те, що споживання алкоголю вкорочує вік. Крім того, вживання алкоголю є однією з першопричин раку молочної залози у жінок, тому з цим потрібно бути дуже обережними. І якщо людина прийняла для себе рішення вживати алкоголь, то не плекати надій, що це корисно", — зазначає дієтологиня.

Алкоголь підіймає рівень цукру в крові та стимулює апетит, тому звичайно, якщо ви вживаєте алкоголь, то будете більш голодні та їстимете більше. А це шлях до переїдання та до високого навантаження на підшлункову залозу. Саме поєднання алкоголю та жирної їжі — це одна з частих причин гострого панкреатиту, а це дуже складне захворювання, яке має високу смертність.

Дієтологиня зазначає, що однозначно алкоголь не варто споживати на голодний шлунок.

Як їсти в гостях?

Фото: Getty Images

Те, що ви покладете у свою тарілку в гостях, залежить від того, що буде в асортименті святкового столу. Будемо сподіватись, що на столі обов'язково будуть овочеві салати, свіжі та квашені овочі, зелень, тому бажано почати саме з них. Далі намагайтеся обирати прості зрозумілі вам страви: печені, тушковані. "Якщо це щось копчене, то скуштуйте у невеликій кількості, щоб посмакувати. Спробуйте, усе, що хочете, але не об'їдайтеся цими продуктами", — каже Галина Сеник.

"Навіть за святковим столом варто дотримуватись правила тарілки: 1/2 тарілки мають займати овочі, 1/4 — білкові продукти — сири, риба, м'ясо, яйця. Ще можуть бути складні вуглеводні страви, наприклад картопля, макарони, бажано аль-денте, рис або інші злакові. Якщо це хліб, то намагайтесь обирати житньо-пшеничний, з висівками, цільнозерновий, хлібці або грісіні з твердих сортів пшениці", — радить дієтологиня.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.