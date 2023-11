8 простых способов избавиться от вздутия живота после переедания

Диетологи поделились простыми советами, которые помогут быстро избавиться от повышенного газообразования и вздутия живота после обильного приема пищи.

Related video

Близятся новогодние праздники, а это значит, что вас ожидают обильные обеды, избыток десертов и коктейлей. Всем этим можно наслаждаться во время праздников, но остерегайтесь вздутия живота, которое может возникнуть после переедания. Если раньше, после подобных застолий, вы испытывали неприятное чувство газообразования и вздутия живота, эти советы помогут избежать дискомфорта. Об этом пишет Eat This, Not That.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Фото: Pixabay

Чтобы избежать негативных последствий для самочувствия, старайтесь следить за размером порций и не есть слишком быстро. Не садитесь за праздничный стол слишком голодными, так как это может привести к быстрому потреблению пищи и перееданию.

Также старайтесь хорошо пережевывать пищу. Если вы едите слишком быстро или разговариваете во время еды, то, возможно, недостаточно хорошо пережевываете пищу. Прежде чем откусить следующий кусочек, убедитесь, что вы уделяете время тщательному пережевыванию.

Если даже воспользовавшись этими советами, вы все равно столкнулись с неизбежным вздутием живота, воспользуйтесь следующими способами.

Добавьте имбирь

Фото: Freepik

Имбирь, известный своим пряным и ярким ароматом, может облегчить вздутие живота. Этот корень обладает свойствами, которые успокаивают деятельность кишечника и снижают газообразование в кишечнике, уменьшая вздутие. Вы можете получить пользу, рассасывая имбирную конфету, выпивая кружку имбирного чая или съедая маринованный имбирь после еды. Кроме того, имбирь также может облегчить тошноту.

Пейте воду

Поддержание гидратации имеет преимущества, выходящие далеко за рамки уменьшения вздутия живота, однако многие взрослые потребляют недостаточно жидкости. Вода необходима для прохождения всех продуктов по пищеварительному тракту. Если после еды вы часто чувствуете вздутие живота, оцените, сколько воды вы пьете в течение дня. Взрослые должны употреблять не менее 2,5 литров жидкости в день, из которых как минимум половина должна поступать из воды. Чтобы максимизировать пользу от употребления жидкости, распределите это количество на весь день.

Будьте активны

Движение — еще один отличный инструмент, способствующий здоровому пищеварению. После еды постарайтесь заняться какой-нибудь легкой деятельностью. Это может быть просто легкая работа по дому или прогулка по окрестностям, это поможет пищеварению и уменьшит вздутие живота. Кроме того, прогулка после еды может способствовать снижению веса и хорошему самочувствию.

Важно

Улучшает пищеварение и память: 6 свойств меда для здоровья

Полежите на боку

Лежание на спине после еды может привести к рефлюксу, а вот отдых на боку может подарит некоторое облегчение. Если вы испытываете вздутие живота, попробуйте лечь на левый бок. Это позволяет гравитации ускорять процесс пищеварения, перемещая содержимое через желудок и кишечник. Кроме того, исследования отмечают, что отдых на левом боку может снизить частоту возникновения симптомов, связанных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Добавьте ферменты

У каждого из нас в пищеварительном тракте есть свой уникальный набор ферментов, которые помогают расщеплять и перерабатывать пищу. Однако баланс этих важных соединений может быть нарушен рядом факторов. Этот дисбаланс может привести к проблемам с перевариванием пищи, вызывая вздутие живота. При хроническом вздутии живота после еды вам следует обсудить с врачом анализ ферментов. Это дать информацию о том, какие ферменты вам необходимо добавить для улучшения пищеварения. При редком вздутии живота может быть полезна безрецептурная добавка пищеварительных ферментов, содержащая несколько различных типов ферментов.

Ешьте небольшими порциями

Фото: Pexels

Иногда вздутие живота не является результатом внутреннего химического дисбаланса, а просто вызвано тем, что пищеварительный тракт перегружен количеством пищи, которую ему необходимо переработать. Чтобы помочь, ешьте небольшими порциями до конца дня. Если у вас вздутие живота после обеда, избегайте обильного ужина и вместо этого съедайте две-три небольшие порции в оставшуюся часть дня. Легко усваиваемые продукты также могут помочь, поэтому попробуйте есть суп на основе бульона в качестве одного из приемов пищи, чтобы облегчить вздутие живота.

Избегайте газированных напитков

Карбонизация может усилить ощущение вздутия живота, что приведет к еще большему дискомфорту после переедания. Хотя жидкость важна для уменьшения вздутия живота, газированная вода и другие газированные напитки могут усугубить ситуацию. Если вам нравится газировка, старайтесь не пить ее непосредственно до, во время и после еды. Это может облегчить вздутие живота и снизить вероятность его возникновения.

Включите пробиотики

Подобно ферментам, полезные бактерии в кишечнике играют важную роль в пищеварении. Пробиотики также могут со временем стать несбалансированными, поэтому ежедневные добавки могут быть полезны для уменьшения вздутия живота. Хотя пробиотическая добавка сразу после еды не может радикально повлиять на вздутие живота, ежедневный прием может снизить вероятность возникновения пищеварительного дискомфорта даже после переедания.

Напомним,эти 9 способов помогут справиться с дискомфортом во время вздутия и получить плоский живот

Ранее Фокус писал о том, что после возвращения из "зажора" важно провести детоксикацию и вернуть здоровые пищевые привычки

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.