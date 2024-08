Жуйте тщательно. Ученые установили, что медленное жевание помогает похудеть

Давно известно, что тщательное пережевывание пищи полезно для здоровья. Правильное пережевывание улучшает усвоение питательных веществ и регулирует аппетит, что помогает контролировать вес и худеть.

Прием пищи является повседневной частью жизни, но часто мы не уделяем внимание простому акту жевания. А скорость, с которой мы пережевываем пищу, может оказать значительное влияние на наше здоровье, особенно в плане снижения риска развития диабета, а также содействовать потере веса. О важности тщательного пережевывания и о том, как оно может изменить наше благополучие, пишет Times Of India.

Жевание — первый шаг в процессе пищеварения. Когда мы тщательно пережевываем пищу, мы разбиваем ее на более мелкие частицы, что облегчает эффективную работу наших пищеварительных ферментов. Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что у людей, которые пережевывали каждый кусочек 40 раз, был более низкий уровень грелина, гормона голода, и более высокий уровень гормонов кишечника, связанных с чувством сытости. Это говорит о том, что тщательное пережевывание может помочь регулировать аппетит и предотвратить переедание, что является важным фактором в контроле веса.

Фото: Freepik

Другое исследование, проведенное исследователями из Харбинского медицинского университета в Китае, показало, что медленное пережевывание увеличивает высвобождение определенных питательных веществ, таких как аминокислоты, которые необходимы для многих функций организма. Это означает, что, тщательно пережевывая пищу, мы можем улучшить усвоение питательных веществ и улучшить здоровье.

Связано ли жевание с диабетом

Диабет становится все более серьезной проблемой во всем мире, миллионы людей страдают от этого метаболического расстройства. Скорость, с которой мы пережевываем пищу, может влиять на риск развития диабета. Исследование, опубликованное в журнале Annals of Pediatric Endocrinology & Metabolism, показало, что у людей, которые быстро едят, чаще развивается резистентность к инсулину. Инсулинорезистентность возникает, когда клетки организма не реагируют должным образом на инсулин, что приводит к повышению уровня сахара в крови.

Медленно и тщательно пережевывая пищу, мы можем помочь регулировать уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину. Процесс жевания стимулирует выработку слюны, содержащей ферменты, которые начинают переваривание углеводов. Это раннее расщепление углеводов может помочь предотвратить внезапные скачки уровня сахара в крови, снижая риск резистентности к инсулину и диабета.

Как жевание помогает похудеть

Фото: Freepik

Управление весом — сложная проблема, на которую влияют различные факторы, включая питание, физические упражнения и обмен веществ. Простая привычка тщательно пережевывать пищу может играть значительную роль в контроле веса. Исследование, опубликованное в журнале Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, показало, что люди, которые ели медленно, потребляли меньше калорий по сравнению с теми, кто ел быстро. Это связано с тем, что те, кто ест медленно, как правило, быстрее насыщаются, что помогает предотвратить переедание.

Правильное пережевывание пищи позволяет наслаждаться вкусами и текстурой блюд, улучшая общее впечатление от еды. Когда мы едим осознанно и наслаждаемся каждым кусочком, мы с большей вероятностью чувствуем себя удовлетворенными и с меньшей вероятностью един вредную пищу и переедаем.

Жевание улучшает пищеварение

Хорошее пищеварение является краеугольным камнем общего здоровья, и жевание играет важную роль в этом процессе. Когда мы хорошо пережевываем пищу, мы разбиваем ее на более мелкие частицы, что облегчает ее переваривание желудком и кишечником. Это помогает предотвратить проблемы с пищеварением, такие как вздутие живота, газы и несварение желудка.

Тщательное пережевывание способствует выработке слюны, которая содержит пищеварительные ферменты, помогающие расщеплять пищу. Слюна также помогает нейтрализовать желудочную кислоту, защищая пищевод от кислотного рефлюкса. Исследование, проведенное в журнале Journal of Dental Research, показало, что у людей, которые пережевывали пищу медленно, пищеварение было лучше, и у них было меньше проблем с желудочно-кишечным трактом.

Как правильно пережевывать пищу, чтобы худеть

Фото: Getty Images

Добавление некоторых специфических привычек жевания поможет вам эффективнее сбрасывать вес. Вот несколько практических советов:

Небольшие кусочки легче пережевывать, что позволяет нам смаковать пищу и способствует пищеварению.

Старайтесь пережевывать пищу не менее 20-30 раз, прежде, чем проглотить. Поначалу это может показаться неестественным, но со временем войдет в привычку.

Откусив кусок, отложите вилку или ложку. Это простое действие может помочь нам замедлиться и сосредоточиться на жевании.

Обращайте внимание на вкус, текстуру и аромат пиши. Эта осознанность поможет вам жевать более тщательно.

Попробуйте есть без отвлекающих факторов, таких как телевизор или смартфон. Сосредоточение на еде помогает есть медленнее и осознаннее.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту