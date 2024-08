Жуйте ретельно. Вчені встановили, що повільне жування допомагає схуднути

Давно відомо, що ретельне пережовування їжі корисне для здоров'я. Правильне пережовування покращує засвоєння поживних речовин і регулює апетит, що допомагає контролювати вагу і худнути.

Прийом їжі є повсякденною частиною життя, але часто ми не приділяємо увагу простому акту жування. А швидкість, з якою ми пережовуємо їжу, може мати значний вплив на наше здоров'я, особливо в плані зниження ризику розвитку діабету, а також сприяти втраті ваги. Про важливість ретельного пережовування і про те, як воно може змінити наше благополуччя, пише Times Of India.

Жування — перший крок у процесі травлення. Коли ми ретельно пережовуємо їжу, ми розбиваємо її на більш дрібні частинки, що полегшує ефективну роботу наших травних ферментів. Дослідження, опубліковане в Американському журналі клінічного харчування, засвідчило, що у людей, які пережовували кожен шматочок 40 разів, був нижчий рівень греліну, гормону голоду, і вищий рівень гормонів кишечника, пов'язаних із відчуттям ситості. Це говорить про те, що ретельне пережовування може допомогти регулювати апетит і запобігти переїданню, що є важливим фактором у контролі ваги.

Інше дослідження, проведене дослідниками з Харбінського медичного університету в Китаї, показало, що повільне пережовування збільшує вивільнення певних поживних речовин, таких як амінокислоти, які необхідні для багатьох функцій організму. Це означає, що, ретельно пережовуючи їжу, ми можемо поліпшити засвоєння поживних речовин і поліпшити здоров'я.

Чи пов'язане жування з діабетом

Діабет стає дедалі серйознішою проблемою в усьому світі, мільйони людей страждають від цього метаболічного розладу. Швидкість, з якою ми пережовуємо їжу, може впливати на ризик розвитку діабету. Дослідження, опубліковане в журналі Annals of Pediatric Endocrinology & Metabolism, показало, що у людей, які швидко їдять, частіше розвивається резистентність до інсуліну. Інсулінорезистентність виникає, коли клітини організму не реагують належним чином на інсулін, що призводить до підвищення рівня цукру в крові.

Повільно і ретельно пережовуючи їжу, ми можемо допомогти регулювати рівень цукру в крові та поліпшити чутливість до інсуліну. Процес жування стимулює вироблення слини, що містить ферменти, які починають перетравлення вуглеводів. Це раннє розщеплення вуглеводів може допомогти запобігти раптовим стрибкам рівня цукру в крові, знижуючи ризик резистентності до інсуліну та діабету.

Як жування допомагає схуднути

Керування вагою — складна проблема, на яку впливають різні чинники, включно з харчуванням, фізичними вправами та обміном речовин. Проста звичка ретельно пережовувати їжу може відігравати значну роль у контролі ваги. Дослідження, опубліковане в журналі Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, показало, що люди, які їли повільно, споживали менше калорій порівняно з тими, хто їв швидко. Це пов'язано з тим, що ті, хто їсть повільно, як правило, швидше насичуються, що допомагає запобігти переїданню.

Правильне пережовування їжі дає змогу насолоджуватися смаками та текстурою страв, покращуючи загальне враження від їжі. Коли ми їмо усвідомлено і насолоджуємося кожним шматочком, ми з більшою ймовірністю почуваємося задоволеними і з меншою ймовірністю їмо шкідливу їжу та переїдаємо.

Жування покращує травлення

Гарне травлення є наріжним каменем загального здоров'я, і жування відіграє важливу роль у цьому процесі. Коли ми добре пережовуємо їжу, ми розбиваємо її на більш дрібні частинки, що полегшує її перетравлення шлунком і кишечником. Це допомагає запобігти проблемам із травленням, таким як здуття живота, гази та нетравлення шлунка.

Ретельне пережовування сприяє виробленню слини, яка містить травні ферменти, що допомагають розщеплювати їжу. Слина також допомагає нейтралізувати шлункову кислоту, захищаючи стравохід від кислотного рефлюксу. Дослідження, проведене в журналі Journal of Dental Research, показало, що у людей, які пережовували їжу повільно, травлення було кращим, і в них було менше проблем зі шлунково-кишковим трактом.

Як правильно пережовувати їжу, щоб худнути

Додавання деяких специфічних звичок жування допоможе вам ефективніше скидати вагу. Ось кілька практичних порад:

Невеликі шматочки легше пережовувати, що дає нам змогу смакувати їжу і сприяє травленню.

Намагайтеся пережовувати їжу не менше 20-30 разів, перш ніж проковтнути. Спочатку це може здатися неприродним, але з часом увійде у звичку.

Відкусивши шматок, відкладіть виделку або ложку. Ця проста дія може допомогти нам сповільнитися і зосередитися на жуванні.

Звертайте увагу на смак, текстуру й аромат їжі. Ця усвідомленість допоможе вам жувати ретельніше.

Спробуйте їсти без відволікаючих чинників, таких як телевізор або смартфон. Зосередження на їжі допомагає їсти повільніше й усвідомленіше.

