Час перекусити: 6 літніх перекусів, які допоможуть розтопити жир на животі

Якщо у спеку ви не хочете їсти ситні калорійні страви, розгляньте легкі літні перекуси. Вони не тільки корисні для здоров'я, а й допоможуть схуднути.

Related video

Влітку дуже багато кулінарних спокус: безліч калорійних закусок та напоїв спокушають на барбекю-вечірках, пікніках і в барі на пляжі. Перекус між прийомами їжі цілком припустимий, але не слід їсти його надто часто. Про шість здорових альтернатив, які справді прискорять ваш метаболізм навіть у сильну спеку, пише Fit For Fun.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Свіжі ягоди в йогурті

Фото: Freepik

Цей освіжаючий літній перекус складається із сезонних літніх ягід і порції натурального йогурту. Найкраще обирати грецький йогурт, оскільки він особливо багатий на білок. Якщо любите солодше, можете додати трохи меду або сиропу агави.

Додайте в перекус кілька горіхів і насіння, щоб отримати додаткову порцію корисних жирів, і ваш перекус-спалювач жиру готовий! І вам не потрібно відчувати докори сумління, бо цей перекус містить усі необхідні поживні речовини.

Фруктове морозиво

Смачне фруктове морозиво більш корисне і його легко знайти. А найприємніше те, що влітку його можна приготувати самостійно. Додайте в блендер трохи несолодкого грецького йогурту, трохи меду і ваших улюблених фруктів. Готову суміш розлийте у формочки для морозива і заморозьте. Ваше смачне та корисне морозиво на паличці готове.

Кавун

Фото: Freepik

Напевно, найпопулярніший літній перекус — це кавун. Фрукт низькокалорійний, солодкий і неймовірно освіжаючий. Кавун — ідеальна закуска, коли хочеться чогось солодкого. Крім того, він містить воду і поповнить запаси рідини в організмі.

Гуакамоле

Якщо ви віддаєте перевагу чомусь ситному, хорошим вибором стане гуакамоле. Змішайте авокадо, часник, лимонний сік і спеції за вашим вибором. За бажанням можна додати нарізані помідори. У поєднанні з хрусткими хлібцями або корисними крекерами гуакамоле наситить вас, і вам не доведеться турбуватися про тягу до їжі. Хоча авокадо висококалорійне, воно також містить корисні жири та клітковину. Якщо ви хочете приправити страву невеликою кількістю білка, ви можете додати яйце.

Грейпфрут

Фото: Freepik

Завдяки високому вмісту вітаміну С грейпфрут сприяє зміцненню сполучної тканини. Вітамін С, що міститься в ньому, також зміцнює імунну систему, а клітковина і гіркі речовини грейпфрута допомагають травленню. Антиоксиданти грейпфрута також мають протизапальну дію і підтримують здоров'я серця. Грейпфрут — це не тільки низькокалорійний перекус, він також дуже корисний для здоров'я.

Порада: розріжте фрукт навпіл та вийміть м'якоть виделкою. Таким чином перекус можна приготувати в найкоротші терміни.

Салатне листя

Ця геніальна ідея перетворює роли на версію з низьким вмістом вуглеводів: замість коржа просто загорніть інгредієнти у велике листя салату. Щоб гарантувати, що всі поживні речовини отримано, найкраще наповнити листя салату джерелом білка, наприклад куркою або тофу. Ваші улюблені овочі, такі як гриби, кабачки, цибуля або помідори, також мають бути присутніми. Завершіть салатні роли смачним соусом, наприклад, гуакамоле або хумусом.

Усі інгредієнти загортають у лист салату та згортають рулетом. Ця корисна та смачна альтернатива ідеально підходить для спекотного літнього дня, а також її можна легко приготувати для перекусу в офісі або подорожі.

Нагадаємо, кардіологи назвали 3 найкращі перекуси для здоров'я серця.

Раніше Фокус писав про корисні протизапальні перекуси, які поліпшать здоров'я кишечника.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця