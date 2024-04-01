Швидкий метаболізм та здоров'я кишечника: 6 корисних протизапальних перекусів

Сучасна індустрія харчування пропонує швидку та доступну їжу буквально на кожному кроці, проте якщо ви стежите за своїм здоров'ям, потрібно продумувати заздалегідь, що саме потрапить до вашого рота. Намагайтеся обирати правильні перекуси, щоб поліпшити травлення і не погладшати.

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Якщо ви хочете бути у формі та вести здоровий спосіб життя, важливо ретельно стежити за своїм харчуванням, особливо це стосується перекусів. Протизапальна їжа на перекус — це смачний і зручний спосіб підтримати природні захисні механізми вашого організму, водночас прискорюючи обмін речовин та покращуючи здоров'я кишківника. Про це пише She Finds.

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Чіа-пудинг

Фото: Getty Images

Насіння чіа багате на жирні кислоти омега-3 та антиоксиданти, відомі своїми протизапальними властивостями, які допомагають зменшити запалення в усьому організмі.

Ягоди, такі як чорниця, малина і полуниця, багаті вітамінами, мінералами і фітонутрієнтами, які додатково борються із запаленнями і підтримують метаболічні функції.

"Чіа-пудинги не тільки насичують, а й чудово підходять для здоров'я кишечника та усунення запалень. Насіння чіа багате на розчинну клітковину, яка підтримує обмін речовин і травлення, а також на жирні кислоти омега-3, відомі своїми протизапальними властивостями", — каже Кароліна Шнайдер, MS, RD.

Вишня і волоські горіхи

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Вишня багата на антиоксиданти, відомі своїми протизапальними властивостями, що допомагають полегшити окислювальний стрес і зменшити запалення в організмі. У поєднанні з волоськими горіхами, що містять жирні кислоти омега-3 і поліфеноли, вишня ще більше посилює свої протизапальні властивості та прискорює обмін речовин.

"Горіхи та насіння, як-от волоські горіхи, насіння льону, насіння чіа та насіння конопель, є найкращими рослинними джерелами жирних кислот омега-3, які, як відомо, зменшують запалення, а також багаті на клітковину, яка підтримує обмін речовин і здоров'я кишківника. Поєднайте горіхи та насіння зі свіжими фруктами, щоб отримати збалансований перекус", — радить Шнайдер.

Мигдаль у темному шоколаді

Фото: Pixabay

Темний шоколад багатий на флавоноїди, потужні антиоксиданти, відомі своїми протизапальними властивостями, що допомагають зменшити запалення і підтримати здоров'я серця.

Мигдаль, багатий на корисні жири, клітковину та білок, забезпечує відчуття ситості та сприяє стабільному рівню цукру в крові, підтримуючи метаболічні функції. Крім того, мигдаль містить пребіотичну клітковину, яка живить корисні кишкові бактерії та сприяє здоровій кишковій мікрофлорі.

"Темний шоколад містить антиоксиданти і флавоноїди, які можуть захистити ваші клітини від ушкоджень, зменшити запалення і поліпшити загальний стан здоров'я, а мигдаль містить корисні жири і клітковину, що підтримують обмін речовин та здоров'я кишківника", — зазначає Шнайдер.

Болгарський перець із хумусом

Болгарський перець багатий на вітамін С та інші антиоксиданти, які допомагають боротися із запаленнями і підвищують імунітет. Крім того, він містить клітковину, яка сприяє здоров'ю травлення і різноманітності кишкового мікробіома.

Хумус, приготований із нуту, оливкової олії та тахіні, є джерелом поживних речовин, що забезпечує білок, корисні жири та клітковину. Нут містить сполуки, які зменшують запалення та покращують метаболічне здоров'я.

Несолоне насіння соняшнику

Фото: Freepik

Це крихітне насіння багате на вітамін Е, антиоксидант, який допомагає зменшити запалення і захистити клітини від окисного пошкодження. Крім того, насіння соняшнику є гарним джерелом корисних жирів, зокрема жирних кислот омега-6, які за умови вживання у відповідних кількостях відіграють роль у модуляції запалення.

Дієтологиня Ліза Річардс зазначає, що завдяки корисним жирам, "особливо мононенасиченим і поліненасиченим жирам, таким як жирні кислоти омега-3 й омега-6, насіння соняшнику має протизапальні властивості. Ці жири допомагають боротися з хронічним запаленням, поширеним фактором ожиріння і різних метаболічних порушень",

Йогурт

Йогурт — це не тільки смачний і універсальний сніданок, це дуже корисний продут для кишечника. Він багатий на пробіотики, такі як лактобактерії та біфідобактерії, що є наріжним каменем добре збалансованого мікробіома кишечника. За словами дієтологині Мішель Саарі, "йогурт необхідний для збалансованого мікробіома кишківника, що має вирішальне значення для здоров'я травної системи та імунітету".

Саарі наголошує на користі йогурту для схуднення, зазначаючи, що поєднання білка і пробіотиків не тільки підтримує здоров'я травної системи, а й сприяє відчуттю ситості, що робить його цінним доповненням до дієти, орієнтованої на зниження ваги. "Типова порція, що містить близько 12 грамів білка, сприяє насиченню, знижує загальне споживання калорій, що корисно для зниження ваги", — каже вона.

Крім того, Саарі зазначає, що вміст кальцію і білка в йогурті може підвищити термогенез і жировий обмін. Це означає, що включення йогурту у ваш раціон потенційно може призвести до того, що ваш організм спалюватиме більше калорій, що сприятиме зниженню ваги.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.