Быстрый метаболизм и здоровье кишечника: 6 полезных противовоспалительных перекусов

Современная индустрия питания предлагает быструю и доступную еду буквально на каждом шагу, однако если вы следите за своим здоровьем, нужно продумывать заранее, что именно попадет в ваш рот. Старайтесь выбирать правильные перекусы, чтобы улучшить пищеварение и не поправиться.

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Если вы хотите быть в форме и вести здоровый образ жизни, важно тщательно следить за своим питанием, особенно это касается перекусов. Противовоспалительная еда на перекус — это вкусный и удобный способ поддержать естественные защитные механизмы вашего организма, одновременно ускоряя обмен веществ и улучшая здоровье кишечника. Об этом пишет She Finds.

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Чиа-пудинг

Фото: Getty Images

Семена чиа богаты жирными кислотами омега-3 и антиоксидантами, известными своими противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить воспаление во всем организме.

Ягоды, такие как черника, малина и клубника, богаты витаминами, минералами и фитонутриентами, которые дополнительно борются с воспалениями и поддерживают метаболические функции.

"Чиа-пудинги не только насыщают, но и отлично подходят для здоровья кишечника и устранения воспалений. Семена чиа богаты растворимой клетчаткой, которая поддерживает обмен веществ и пищеварение, а также жирными кислотами омега-3, известными своими противовоспалительными свойствами", — говорит Каролина Шнайдер, MS, RD.

Вишня и грецкие орехи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Вишня богата антиоксидантами, известными своими противовоспалительными свойствами, помогающими облегчить окислительный стресс и уменьшить воспаление в организме. В сочетании с грецкими орехами, содержащими жирные кислоты омега-3 и полифенолы вишня еще больше усиливает свои противовоспалительные свойства и ускоряет обмен веществ.

"Орехи и семена, такие как грецкие орехи, семена льна, семена чиа и семена конопли, являются лучшими растительными источниками жирных кислот омега-3, которые, как известно, уменьшают воспаление, а также богаты клетчаткой, поддерживающей обмен веществ и здоровье кишечника. Соедините орехи и семена со свежими фруктами, чтобы получить сбалансированный перекус", — советует Шнайдер.

Миндаль в темном шоколаде

Фото: Pixabay

Темный шоколад богат флавоноидами, мощными антиоксидантами, известными своими противовоспалительными свойствами, помогающими уменьшить воспаление и поддержать здоровье сердца.

Миндаль, богатый полезными жирами, клетчаткой и белком, обеспечивает чувство сытости и способствует стабильному уровню сахара в крови, поддерживая метаболические функции. Кроме того, миндаль содержит пребиотическую клетчатку, которая питает полезные кишечные бактерии и способствует здоровой кишечной микрофлоре.

"Темный шоколад содержит антиоксиданты и флавоноиды, которые могут защитить ваши клетки от повреждений, уменьшить воспаление и улучшить общее состояние здоровья, а миндаль содержит полезные жиры и клетчатку, поддерживающие обмен веществ и здоровье кишечника", — отмечает Шнайдер.

Болгарский перец с хумусом

Болгарский перец богат витамином С и другими антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалениями и повышают иммунитет. Кроме того, он содержит клетчатку, которая способствует здоровью пищеварения и разнообразию кишечного микробиома.

Хумус, приготовленный из нута, оливкового масла и тахини, является источником питательных веществ, обеспечивающим белок, полезные жиры и клетчатку. Нут содержит соединения, которые уменьшают воспаления и улучшают метаболическое здоровье.

Несоленые семечки подсолнечника

Фото: Freepik

Эти крошечные семена богаты витамином Е, антиоксидантом, который помогает уменьшить воспаление и защитить клетки от окислительного повреждения. Кроме того, семена подсолнечника являются хорошим источником полезных жиров, в том числе жирных кислот омега-6, которые при употреблении в соответствующих количествах играют роль в модуляции воспаления.

Диетолог Лиза Ричардс отмечает, что благодаря полезным жирам, "особенно мононенасыщенным и полиненасыщенным жирам, таким как жирные кислоты омега-3 и омега-6, семена подсолнечника обладают противовоспалительными свойствами. Эти жиры помогают бороться с хроническим воспалением, распространенным фактором ожирения и различных метаболических нарушений",

Йогурт

Йогурт — это не только вкусный и универсальный завтрак, он также предлагает широкий спектр преимуществ для здоровья, особенно кишечника. Этот продукт богат пробиотиками, такими как лактобактерии и бифидобактерии, что является краеугольным камнем хорошо сбалансированного микробиома кишечника. По словам диетолога Мишель Саари, "йогурт необходим для сбалансированного микробиома кишечника, что имеет решающее значение для здоровья пищеварительной системы и иммунитета".

Саари подчеркивает пользу йогурта для похудания, отмечая, что сочетание белка и пробиотиков не только поддерживает здоровье пищеварительной системы, но и способствует ощущению сытости, что делает его ценным дополнением к диете, ориентированной на снижение веса. "Типичная порция, содержащая около 12 граммов белка, способствует насыщению, снижает общее потребление калорий, что полезно для снижения веса", — говорит она.

Кроме того, Саари отмечает, что содержание кальция и белка в йогурте может повысить термогенез и жировой обмен. Это означает, что включение йогурта в ваш рацион потенциально может привести к тому, что ваш организм будет сжигать больше калорий, что будет способствовать снижению веса.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.