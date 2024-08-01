Такие разные калории: как питаться в дефиците, чтобы похудеть, не навредив здоровью
Все, кто когда-то пытался похудеть, сталкивался с понятием "дефицита калорий". Однако люди, даже пытаясь снизить вес, не хотят отказывать себе в фастфуде и сладостях, поэтому вписывают эту пищу в свою суточную калорийность. Эксклюзивно для Фокуса нутрициолог Анна Буховская рассказала о том, все ли калории одинаковы, и можно ли похудеть, если есть только бургеры и сладкое.
Некоторые люди, чтобы похудеть, считают калории и худеют. Однако, важно не только количество калорий, а качество пищи, которую вы потребляете. Можно похудеть и на конфетах, и на картошке фри, но вопрос в том, как это скажется на нашем здоровье и самочувствии. Фокус спросил у нутрициолога Анны Буховской, как правильно питаться в дефиците, чтобы получить фигуру мечты, не навредив здоровью.
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Что такое калорийность рациона
Калория — это единица измерения энергии, и она есть даже у камней, потому что мы можем узнать, сколько можем получить из них энергии. Но если говорить о рационе, то калории — это то, сколько наше тело получает энергии из той или иной пищи.
"Если мы сложим все, что съели в течение дня, это и будет калорийность рациона, то есть то, сколько энергии получило наше тело от потребленной пищи", — говорит нутрициолог.
Анна Буховская отмечает, что не существует универсального значения суточной калорийности, потому что для одного человека это будет 2000 ккал, для другого — 4000 калорий, а для третьего, например, 1200 калорий, потому что все, что он будет делать, это лежать. "Это если мы говорим, например, о больном человеке в больнице, который вообще не двигается. И это тоже очень условно, ведь все очень индивидуально, у мужчин эта цифра будет больше, а у женщин меньше", — отмечает нутрициолог.
Если говорить о похудении, то здесь также всегда нужно учитывать индивидуальные особенности и параметры каждого конкретного человека. "Мы всегда делаем дефицит, который необходим для похудения, но этот дефицит должен составлять 10-15% от ежедневной нормы калорий для конкретного человека", — говорит Анна Буховская. "Мы это можем измерить благодаря различным формулам и приложениям, которые определяют калорийность конкретного человека. Для этого обычно нужен рост, возраст, вес человека и его физическая активность (коэффициент физической активности)".
Коэффициент физической активности учитывает тренировки, шаги и бытовую активность. Для мужчин это будет одна формула, а для женщин — другая. "Наиболее корректной формулой я считаю формулу Сан Жеора, которая позволяет определяете ваш базовый метаболизм, после чего он умножается на коэффициент активности и, если мы говорим о похудении, то от этой суммы отнимается 10-15%", — говорит Анна Буховская. "Именно эта формула, по моему мнению, является самой эффективной, так как я это вижу по результатам своей работы".
Калорийность рациона имеет большое значение, ведь если мы едим высококалорийную пищу, то набираем вес, а если питаемся в дефиците, то, соответственно, худеем.
"Я всегда подчеркиваю, что похудение должно быть на небольшом дефиците, если мы не хотим дойти до момента, когда едим мало, а вес уже не уходит, потому что организм начинает запасаться. Это так называемое плато или сет-пойнт", — говорит нутрициолог.
Так, например, среднестатистическая женщина будет худеть при калорийности в 1500 ккал. Для мужчин это примерно 1800-2000 калорий. Но, нутрициолог отмечает, что это абсолютно условно, ведь то, что подходит большинству, не означает, что подходит всем
Какие продукты можно есть на эту калорийность
Мы можем вписать любые калории в эту калорийность, или 100 г зелени на 100 ккал или 100 г шоколадки на 500. Но это речь сугубо о количестве калорий.
"У нас есть такое понятие как питательная ценность продуктов, и это то, что отличает каждую калорию. Можно взять, например, полноценную тарелку на 500 ккал, где будут сложные углеводы, белки, жиры, много цветных овощей, фрукты, семечки, орешки. И можно взять на те же 500 ккал просто шоколадку весом 80-90 г", — говорит Анна Буховская. "И по факту, после шоколадки, через час мы уже будем голодны". Конечно, в шоколаде также полезные свойства, но их очень мало, в отличие от полноценной сбалансированной тарелки еды, которая насытит организм на 3-4 часа.
"После сбалансированного рациона мы будем себя хорошо чувствовать, у нас будет энергия, силы, желание что-то делать, а не сразу лечь спать", — говорит нутрициолог. "Поэтому вписать в калорийность рациона можно что угодно. И если говорят, что можно похудеть на сладком, то это правда, если есть в пределах калорий, ведь худеем мы только в результате дефицита, когда едим меньше, чем тратим".
Круассан и авокадо: в чем разница?
"Если смотреть на калории, то разница только в количестве калорий, но если смотреть на питательную ценность, то конечно, это совсем другое дело, ведь это то, сколько пользы мы получим из этого продукта", — отмечает нутрициолог.
Мы смотрим не только на углеводы и жиры, но и качество тех углеводов и жиров. Например, в авокадо есть клетчатка, которая является углеводом, поэтому она будет очень полезно влиять на микробиом кишечника, не говоря уже о пользе полезных жиров и минералов, чего нет в круассанах.
"Круассан делается из сливочного масла и там тоже есть немного пользы, но там также большое количество насыщенных жиров, которые по международным рекомендациям следует ограничивать в рационе до 10% максимум", — отмечает Анна Буховская.
Это не значит, что мы должны демонизировать сладкое и запрещать себе есть круассан, ни в коем случае, но всегда нужно смотреть на общую картину. "Будет ок, если наши калории на 80% будут состоять из сбалансированного рациона, а на 20 — из любимых продуктов типа круассана, конфет и шоколада. Поэтому здесь вопрос в том, какая питательная ценность, а не только сколько калорий вы съели", — говорит нутрициолог.
Это если нас беспокоит не только похудение, но и здоровье, потому что акцент на здоровье должен быть основным. Из авокадо мы получим пользу, из круассана тоже что-то получим, но в большинстве случаев, этого будет мало. "Если есть ультраобработанные продукты, сладости и фастфуд в пределах калорийности, можно похудеть, но здесь вопрос в качестве тела, здоровье и дефицитах. Ну и вопрос в соотношении белков, жиров и углеводов", — отмечает Анна Буховская.
Человек, который будет на постоянной основе употреблять фастфуд и сладости в пределах калорийности, с каждым днем будет чувствовать себя все хуже, потому что будет постоянно недоедать клетчатки, — а это здоровье нашего кишечника. Из фастфуда мы получим много насыщенных жиров, еще и трансжиров, которые будут негативно влиять на наше здоровье.
"Конечно, от одного такого дня критического ничего не произойдет, но если это делать на постоянной основе, то это уже проблемы с сердцем, с высоким холестерином, это скорее всего проблемы с гормональной системой. То есть вред будет нанесен по самым слабым местам в организме", = замечает нутрициолог.
Это очень хорошо показывает статистика, где смертность от сердечно-сосудистых заболеваний находится на первом месте в мире. Сбалансированное питание — это наше самочувствие, здоровье, наш внешний вид — красивая кожа и волосы. Поэтому не нужно гнаться только за внешностью, ведь она должна иметь основу — крепкое здоровье и хорошее самочувствие.
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