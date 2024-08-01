Такие разные калории: как питаться в дефиците, чтобы похудеть, не навредив здоровью

Все, кто когда-то пытался похудеть, сталкивался с понятием "дефицита калорий". Однако люди, даже пытаясь снизить вес, не хотят отказывать себе в фастфуде и сладостях, поэтому вписывают эту пищу в свою суточную калорийность. Эксклюзивно для Фокуса нутрициолог Анна Буховская рассказала о том, все ли калории одинаковы, и можно ли похудеть, если есть только бургеры и сладкое.

Related video

Некоторые люди, чтобы похудеть, считают калории и худеют. Однако, важно не только количество калорий, а качество пищи, которую вы потребляете. Можно похудеть и на конфетах, и на картошке фри, но вопрос в том, как это скажется на нашем здоровье и самочувствии. Фокус спросил у нутрициолога Анны Буховской, как правильно питаться в дефиците, чтобы получить фигуру мечты, не навредив здоровью.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Что такое калорийность рациона

Фото: Freepik

Калория — это единица измерения энергии, и она есть даже у камней, потому что мы можем узнать, сколько можем получить из них энергии. Но если говорить о рационе, то калории — это то, сколько наше тело получает энергии из той или иной пищи.

"Если мы сложим все, что съели в течение дня, это и будет калорийность рациона, то есть то, сколько энергии получило наше тело от потребленной пищи", — говорит нутрициолог.

Анна Буховская отмечает, что не существует универсального значения суточной калорийности, потому что для одного человека это будет 2000 ккал, для другого — 4000 калорий, а для третьего, например, 1200 калорий, потому что все, что он будет делать, это лежать. "Это если мы говорим, например, о больном человеке в больнице, который вообще не двигается. И это тоже очень условно, ведь все очень индивидуально, у мужчин эта цифра будет больше, а у женщин меньше", — отмечает нутрициолог.

Если говорить о похудении, то здесь также всегда нужно учитывать индивидуальные особенности и параметры каждого конкретного человека. "Мы всегда делаем дефицит, который необходим для похудения, но этот дефицит должен составлять 10-15% от ежедневной нормы калорий для конкретного человека", — говорит Анна Буховская. "Мы это можем измерить благодаря различным формулам и приложениям, которые определяют калорийность конкретного человека. Для этого обычно нужен рост, возраст, вес человека и его физическая активность (коэффициент физической активности)".

Фото: Freepik

Коэффициент физической активности учитывает тренировки, шаги и бытовую активность. Для мужчин это будет одна формула, а для женщин — другая. "Наиболее корректной формулой я считаю формулу Сан Жеора, которая позволяет определяете ваш базовый метаболизм, после чего он умножается на коэффициент активности и, если мы говорим о похудении, то от этой суммы отнимается 10-15%", — говорит Анна Буховская. "Именно эта формула, по моему мнению, является самой эффективной, так как я это вижу по результатам своей работы".

Калорийность рациона имеет большое значение, ведь если мы едим высококалорийную пищу, то набираем вес, а если питаемся в дефиците, то, соответственно, худеем.

"Я всегда подчеркиваю, что похудение должно быть на небольшом дефиците, если мы не хотим дойти до момента, когда едим мало, а вес уже не уходит, потому что организм начинает запасаться. Это так называемое плато или сет-пойнт", — говорит нутрициолог.

Так, например, среднестатистическая женщина будет худеть при калорийности в 1500 ккал. Для мужчин это примерно 1800-2000 калорий. Но, нутрициолог отмечает, что это абсолютно условно, ведь то, что подходит большинству, не означает, что подходит всем

Какие продукты можно есть на эту калорийность

Фото: Freepik

Мы можем вписать любые калории в эту калорийность, или 100 г зелени на 100 ккал или 100 г шоколадки на 500. Но это речь сугубо о количестве калорий.

"У нас есть такое понятие как питательная ценность продуктов, и это то, что отличает каждую калорию. Можно взять, например, полноценную тарелку на 500 ккал, где будут сложные углеводы, белки, жиры, много цветных овощей, фрукты, семечки, орешки. И можно взять на те же 500 ккал просто шоколадку весом 80-90 г", — говорит Анна Буховская. "И по факту, после шоколадки, через час мы уже будем голодны". Конечно, в шоколаде также полезные свойства, но их очень мало, в отличие от полноценной сбалансированной тарелки еды, которая насытит организм на 3-4 часа.

"После сбалансированного рациона мы будем себя хорошо чувствовать, у нас будет энергия, силы, желание что-то делать, а не сразу лечь спать", — говорит нутрициолог. "Поэтому вписать в калорийность рациона можно что угодно. И если говорят, что можно похудеть на сладком, то это правда, если есть в пределах калорий, ведь худеем мы только в результате дефицита, когда едим меньше, чем тратим".

Круассан и авокадо: в чем разница?

Фото: Freepik

"Если смотреть на калории, то разница только в количестве калорий, но если смотреть на питательную ценность, то конечно, это совсем другое дело, ведь это то, сколько пользы мы получим из этого продукта", — отмечает нутрициолог.

Мы смотрим не только на углеводы и жиры, но и качество тех углеводов и жиров. Например, в авокадо есть клетчатка, которая является углеводом, поэтому она будет очень полезно влиять на микробиом кишечника, не говоря уже о пользе полезных жиров и минералов, чего нет в круассанах.

"Круассан делается из сливочного масла и там тоже есть немного пользы, но там также большое количество насыщенных жиров, которые по международным рекомендациям следует ограничивать в рационе до 10% максимум", — отмечает Анна Буховская.

Это не значит, что мы должны демонизировать сладкое и запрещать себе есть круассан, ни в коем случае, но всегда нужно смотреть на общую картину. "Будет ок, если наши калории на 80% будут состоять из сбалансированного рациона, а на 20 — из любимых продуктов типа круассана, конфет и шоколада. Поэтому здесь вопрос в том, какая питательная ценность, а не только сколько калорий вы съели", — говорит нутрициолог.

Фото: Freepik

Это если нас беспокоит не только похудение, но и здоровье, потому что акцент на здоровье должен быть основным. Из авокадо мы получим пользу, из круассана тоже что-то получим, но в большинстве случаев, этого будет мало. "Если есть ультраобработанные продукты, сладости и фастфуд в пределах калорийности, можно похудеть, но здесь вопрос в качестве тела, здоровье и дефицитах. Ну и вопрос в соотношении белков, жиров и углеводов", — отмечает Анна Буховская.

Человек, который будет на постоянной основе употреблять фастфуд и сладости в пределах калорийности, с каждым днем будет чувствовать себя все хуже, потому что будет постоянно недоедать клетчатки, — а это здоровье нашего кишечника. Из фастфуда мы получим много насыщенных жиров, еще и трансжиров, которые будут негативно влиять на наше здоровье.

"Конечно, от одного такого дня критического ничего не произойдет, но если это делать на постоянной основе, то это уже проблемы с сердцем, с высоким холестерином, это скорее всего проблемы с гормональной системой. То есть вред будет нанесен по самым слабым местам в организме", = замечает нутрициолог.

Это очень хорошо показывает статистика, где смертность от сердечно-сосудистых заболеваний находится на первом месте в мире. Сбалансированное питание — это наше самочувствие, здоровье, наш внешний вид — красивая кожа и волосы. Поэтому не нужно гнаться только за внешностью, ведь она должна иметь основу — крепкое здоровье и хорошее самочувствие.

Напомним, 7 самых полезных соков для снижения веса.

Ранее Фокус писал о том, почему большой дефицит калорий может остановить потерю веса.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту