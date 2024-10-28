Парень пожаловался на боль в желудке и обнаружил внутри таракана: как он мог туда попасть

Журналисты отмечают, что таракан мог залезть через горло, пока мужчина спал.

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У 23-летнего мужчины из Нью-Дели (Индия) во время осмотра в желудке обнаружили таракана. Об этом сообщает The Daily Star.

По информации журналистов, мужчина поел немного уличной еды, после чего начал жаловаться на боль и вздутие желудка. Через несколько дней он обратился за медицинской помощью.

Однако при посещении врача все оказалось хуже, чем ожидал сам пациент. В его желудке врачи нашли таракана.

"Даже мы были удивлены, как таракану удалось остаться невредимым. Последние два-три дня пациент страдал от расстройства желудка и вздутия живота после еды. Именно во время плановых осмотров мы случайно заметили таракана", — рассказал доктор Фортис Васант Кундж.

Точно неизвестно, как насекомое оказалось внутри мужчины. Врач предположил, что таракан мог залезть через горло, пока он спал.

Мужчину сразу же спасли. Таракана из его желудка достали.

Издание со ссылкой на Британскую ассоциацию по борьбе с вредителями отметило, что тараканы часто переносят болезни, которые могут вызвать пищевое отравление, включая сальмонеллу, стафилококк и стрептококк.

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