Женщина бросила в блюдо таракана, чтобы не платить в ресторане: ее сняла камера видеонаблюдения

На опубликованных кадрах можно увидеть, как клиентка достает из-под стола некий предмет, напоминающий маленький контейнер, а затем трясет им над едой.

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Мексиканка якобы бросила в еду мертвого таракана, чтобы не оплачивать счет в ресторане морепродуктов Puerto Chale (Гвадалахар, Мексика). Клиентка, личность которой не установлена, даже угрожала устроить сцену, если с нее потребуют деньги за ужин. После того как она ушла, сотрудники заведения проверили камеры видеонаблюдения и заметили признаки обмана. Об этом пишет издание Metro.

На видеозаписи, опубликованной в TikTok, можно увидеть, как гостья достает из-под стола какой-то предмет, напоминающий маленький контейнер, а затем трясет им над едой и прячет обратно в карман. Далее один из спутников женщины передает нож, которым она ковыряется в блюде, похоже, чтобы замести следы.

В какой-то момент клиентка начинает свое "театрализованное представление" — закрывает рот руками и зовет официанта к своему столику, указывая на насекомое в блюде. Удивленная официантка осторожно складывает приборы и относит испорченную еду на кухню.

Это видео собрало более 3,3 миллиона просмотров и тысячи преимущественно критических комментариев.

"Какая ужасная семья, отвратительные люди";

"Если ресторан позволил им уйти, не заплатив, то теперь сами несут за это ответственность. Они должны были немедленно проверить видеозапись";

"Интересно, во скольких еще местах они так делали?".

Пока неизвестно, сообщил ли владелец ресторана Puerto Chale о вероятном случае мошенничества в полицию.

Кстати, это далеко не первый скандал в заведениях общественного питания. Ранее Фокус писал о бизнесвумен Гессике Геку, которая на день рождения своей бабушки повела ее в ресторан, расположенный на юге Ареццо (Италия). Все было хорошо до того момента, когда женщине принесли счет, который оказался значительно больше, чем она ожидала.

А вот двух шеф-поваров, которые работали в ресторане при отеле в китайской провинции Цзянсу, приговорили к тюремному заключению и выписали штраф в размере 160 тысяч юаней (около 913 тыс. грн). По данным полиции, они годами подмешивали в блюда противодиарейные лекарства, чтобы испорченные продукты не вызывали расстройства желудка у клиентов заведения.