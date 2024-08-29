Женщина принесла торт на день рождения бабушки: в конце праздника ее ждал "сюрприз"

Об этом курьезном случае написали многие итальянские СМИ, а в социальных сетях началась огромная дискуссия.

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Бизнесвумен Гессика Гека на день рождения своей бабушки повела ее в ресторан, расположенный на юге Ареццо (Италия). Все было хорошо до того момента, когда женщине принесли счет, который оказался значительно больше, чем она ожидала, пишет издание The Mirror.

Как выяснилось, работники заведения взыскали с клиентов аж 659 евро (около 30 тыс. грн), в частности в 58 евро (2,6 тыс. грн) обошлось разрезание и подача именинного торта. Поскольку персонал отметил, что таковы правила ресторана, гостям таки пришлось заплатить за услугу.

Об этом курьезном случае написало немало итальянских СМИ, а в социальных сетях началась огромная дискуссия о качестве сферы обслуживания в Италии и неоправданном росте цен на все услуги.

"Я не ожидала столько шума. Считаю, что сумма, которую мне выставили, непропорциональна оказанной услуге, поэтому решила поделиться этой историей в Facebook", — рассказывает Гессика.

С другой стороны, владелец ресторана, имя которого не разглашается, объяснил изданию La Nazione, что официанты не берут плату за подачу блюд, заказанных в заведении, но в данном случае гости купили десерт в другом месте.

Официанты взыскали 58 евро за подачу и разрезание десерта Фото: Pexels

"Мне же нужно платить официанту, обслуживать посудомоечную машину и тратить деньги на другие вещи. Каким образом возмещать все эти расходы?" — объясняет он свою позицию.

Мужчина добавил, что если бы присутствовал во время инцидента, то поступил бы иначе и предложил имениннице скидку: "Лучше сэкономить 50 евро и сделать людей счастливыми, чем иметь дело с недоразумением, от которого проиграют все".

Напомним, ранее Фокус писал, что в Великобритании журналистка попытала счастья с популярным рестораном, попросив бесплатную еду, но получила отказ. В заведении дали четко понять, что независимо от того, каким бы ты ни был влиятельным человеком, тебе все равно придется оплачивать счет.

Кроме того, возмущенная счетом в ресторане туристка вызвала полицию. 50-летняя Дзюнко Шинба, которая находилась в Сингапуре, обедала в Seafood Paradise, когда узнала, что заказанное ею блюдо чили из крабов стоит около 680 долларов.