Жінка принесла торт на день народження бабусі: в кінця свята на неї чекав "сюрприз"

Про цей курйозний випадок написало чимало італійських ЗМІ, а в соціальних мережах розпочалась величезна дискусія.

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Бізнесвумен Гессіка Гека на день народження своєї бабусі повела її до ресторану, розташованого на півдні Ареццо (Італія). Все було добре до того моменту, коли жінці принесли рахунок, який виявився значно більшим, аніж вона очікувала, пише видання The Mirror.

Як з’ясувалося, працівники закладу стягнули з клієнтів аж 659 євро (близько 30 тис. грн), зокрема в 58 євро (2,6 тис. грн) обійшлося розрізання та подача іменинного торта. Оскільки персонал зазначив, що такі правила ресторану, гостям таки довелося заплатити за послугу.

Про цей курйозний випадок написало чимало італійських ЗМІ, а в соціальних мережах розпочалась величезна дискусія щодо якості сфери обслуговування в Італії та невиправдане зростання цін на всі послуги.

"Я не очікувала стільки галасу. Вважаю, що сума, яку мені виставили, непропорційна наданій послузі, тому вирішила поділитися цією історією у Facebook", — розповідає Гессіка.

З іншого боку, власник ресторану, ім’я якого не розголошується, пояснив виданню La Nazione, що офіціанти не беруть плату за подачу страв, замовлених у закладі, але в цьому випадку гості купили десерт деінде.

Офіціанти стягнули 58 євро за подачу та розрізання десерту Фото: Pexels

"Мені ж потрібно платити офіціантові, обслуговувати посудомийну машину та витрачати гроші на інші речі. Яким чином відшкодовувати всі ці витрати?" — пояснює він свою позицію.

Чоловік додав, що якби був присутній під час інциденту, то вчинив би інакше й запропонував іменинниці знижку: "Краще заощадити 50 євро Й зробити людей щасливими, ніж мати справу з непорозумінням, від якого програють усі".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Великій Британії журналістка спробувала щастя з популярним рестораном, попросивши безплатну їжу, але отримала відмову. У закладі дали чітко зрозуміти, що незалежно від того, якою б ти не був впливовою людиною, тобі все одно доведеться оплачувати рахунок.

Крім того, обурена рахунком у ресторані туристка викликала поліцію. 50-річна Дзюнко Шинба, яка перебувала в Сінгапурі, обідала в Seafood Paradise, коли дізналася, що замовлена нею страва чилі з крабів коштує близько 680 доларів.