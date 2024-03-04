"Забирайся звідси": ресторан відмовив впливовій персоні, яка вимагала безплатну їжу

Співробітники ресторану не назвали ім'я розгніваної жінки, але поділилися її повідомленням. Вона хотіла отримати безплатний бранч для себе і бойфренда в обмін на хвалебний пост у соцмережах на її сторінці.

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У Великій Британії журналістка спробувала щастя з популярним рестораном, попросивши безкоштовну їжу, але отримала відмову. У закладі дали чітко зрозуміти, що незалежно від того, якою би ти не був впливовою людиною, тобі все одно доведеться оплачувати рахунок. Про це пише The Mirror.

Манчестерський ресторан Lucky Ramen and Sushi поділився скриншотом гнівного повідомлення від однієї з впливових персон, яка заявила, що заслуговує на безкоштовне харчування завдяки своїй кар'єрі.

Співробітники ресторану не назвали ім'я розгніваної жінки, але поділилися її повідомленням. На її запитання, чи не будуть вони раді надати безплатний бранч для неї та її бойфренда в обмін на хвалебний пост у соціальних мережах на її сторінці, вона отримала відповідь, що всі платять за рахунками.

Працівники ресторану в Анкоутсі, Манчестер (Англія), засудили "суперзірку із синьою галочкою" за спробу отримати безкоштовний обід. У відповідь на їхню жартівливу відповідь розгнівана жінка написала їм повідомлення в соцмережах.

"Ми ходимо, куди хочемо, їмо, що хочемо, і, нарешті, все це безплатно! Хто тепер сміється?" — пише британка.

Людям сподобалася така жорстока відповідь ресторану Фото: lucky_ramenandsushi/Instagram

У Lucky Ramen and Sushi не назвали ім'я жінки, але показали повідомлення розгніваної жінки.

"Особисто я вважаю, що ви просто не в собі. Як ви смієте так нас викривати? Тобто ви вважаєте, що такі люди, як ми, не заслуговують їсти безкоштовно? Про всяк випадок, якщо ви не зрозуміли, ми робимо все можливе, щоб допомогти і просунути вас безкоштовно! Ми не чекаємо багато чого, просто безплатної їжі, щоб компенсувати наш час, працю, зусилля і позитивну енергію, яку ми вам даємо. Той факт, що ви хочете виставити нас такими авторитетами, ми не збираємося приходити найближчим часом, щоб підтримати вас. Ваша їжа має гарний вигляд, і ми чули, що тут чудова атмосфера, тому ми хотіли допомогти. Але від вашої зарозумілості мене нудить. Хаха, дуже смішно, ви кілька разів похіхікали, але це ми тепер сміємося", — написала вона.

Багато хто був здивований зухвалістю журналістки Фото: lucky_ramenandsushi/Instagram

Не взявши це близько до серця, персонал ресторану зазначив у підписі, що реакція впливової особи була "переломним моментом" і заслуговує на "бурхливі оплески". Після цього вони жорстоко дали зрозуміти, що до ресторану не пустять журналістку та її бойфренда.

Людям сподобалася така жорстока відповідь ресторану, і багато хто пожартував про зухвалість охочих отримати безкоштовну їжу.

"Привіт, хотів дізнатися, чи можу я зайти до вас на безплатний обід. Натомість я буду їсти вашу їжу", "Забирайся звідси", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка познайомилася з чоловіком у сміттєвому баку і вийшла за нього заміж. Ерін Шеффілд вийшла заміж завдяки незвичайному хобі. Її майбутній чоловік на ім'я Дейв підтримав її захоплення і навіть дарував подарунки, знайдені в горі сміття.

Також стало відомо, що хлопець кинув дівчину в День святого Валентина, бо вона багато їла під час вечері. Романтичне побачення закоханої пари почалося добре, але несподівано для жінки закінчилося розставанням. Вони обмінялися подарунками, а після вечері чоловік кинув дівчину по СМС.