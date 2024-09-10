Жінка кинула в страву таргана, щоб не платити у ресторані: її зняла камера відеонагляду

На опублікованих кадрах можна побачити, як клієнтка дістає з-під стола якийсь предмет, що нагадує маленький контейнер, а потім трясе ним над їжею.

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Мексиканка начебто кинула в їжу мертвого таргана, щоб ухилитися від сплати рахунку в ресторані морепродуктів Puerto Chale (Гвадалахар, Мексика). Клієнтка, особу якої не встановлено, навіть погрожувала влаштувати сцену, якщо з неї стягнуть гроші за вечерю. Після того, як вона пішла, співробітники закладу перевірили камери відеоспостереження й помітили ознаки обману. Про це пише видання Metro.

На відеозаписі, опублікованому в TikTok, можна побачити, як гостя дістає з-під стола якийсь предмет, що нагадує маленький контейнер, а потім трясе ним над їжею й ховає назад до кишені. Далі один з супутників жінки передає ніж, яким вона колупається в страві, схоже, щоб замести сліди.

У якийсь момент клієнтка починає свою "театралізовану виставу" — закриває рота руками й кличе офіціанта до свого столика, вказуючи на комаху в страві. Здивована офіціантка обережно складає прибори й відносить зіпсовану їжу на кухню.

Це відео зібрало понад 3,3 мільйона переглядів й тисячі переважно критичних коментарів.

"Яка жахлива сім'я, огидні люди";

"Якщо ресторан дозволив їм піти, не заплативши, то тепер самі несуть за це відповідальність. Вони повинні були негайно перевірити відеозапис";

"Цікаво, у скількох ще місцях вони так робили?".

Наразі невідомо, чи повідомив власник ресторану Puerto Chale про ймовірний випадок шахрайства у поліцію.

До речі, це далеко не перший скандал у закладах громадського харчування. Раніше Фокус писав про бізнесвумен Гессіку Геку, яка на день народження своєї бабусі повела її до ресторану, розташованого на півдні Ареццо (Італія). Все було добре до того моменту, коли жінці принесли рахунок, який виявився значно більшим, аніж вона очікувала.

А от двох шеф-кухарів, які працювали у ресторані при готелі в китайській провінції Цзянсу, засудили до тюремного ув'язнення та виписали штраф у розмірі 160 тисяч юанів (близько 913 тис. грн). За даними поліції, вони роками підмішували у страви протидіарейні ліки, щоб зіпсовані продукти не спричиняли розлади шлунку у клієнтів закладу.