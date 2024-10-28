Хлопець поскаржився на біль у шлунку та виявив всередині таргана: як він міг туди потрапити

Журналісти зазначають, що тарган міг залізти через горло, поки чоловік спав.

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У 23-річного чоловіка із Нью-Делі (Індія) під час огляду в шлунку виявили таргана. Про це повідомляє The Daily Star.

За інформацією журналістів, чоловік поїв трохи вуличної їжі, після чого почав скаржитись на біль та здуття шлунку. Через декілька днів він звернувся по медичну допомогу.

Однак при відвідинах лікаря все виявилось гірше, ніж очікував сам пацієнт. В його шлунку лікарі знайшли таргана.

"Навіть ми були здивовані, як тарганові вдалося залишитися неушкодженим. Останні два-три дні пацієнт страждав від розладу шлунка та здуття живота після їди. Саме під час планових оглядів ми випадково помітили таргана", — розповів доктор Фортіс Васант Кундж.

Точно невідомо, як комаха опинилася всередині чоловіка. Лікар припустив, що тарган міг залізти через горло, поки він спав.

Чоловіка відразу ж врятували. Таргана з його шлунку дістали.

Видання з посиланням на Британську асоціацію по боротьбі зі шкідниками зазначило, що таргани часто переносять хвороби, які можуть викликати харчове отруєння, включаючи сальмонелу, стафілокок та стрептокок.

Раніше Фокус писав, що мексиканка начебто кинула в їжу мертвого таргана, щоб ухилитися від сплати рахунку в ресторані морепродуктів. Після того, як вона пішла, співробітники закладу перевірили камери відеоспостереження й помітили ознаки обману.

В США жінка розповіла, що на її кухні здавалося б, нізвідки з'явилися таргани. Жінка розповіла, що причиною цього стала посилка Amazon.