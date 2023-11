8 простих способів позбутися здуття живота після переїдання

Дієтологи поділилися простими порадами, які допоможуть швидко позбутися підвищеного газоутворення та здуття живота після рясного прийому їжі.

Наближаються новорічні свята, а це означає, що на вас чекають рясні обіди, надлишок десертів і коктейлів. Усім цим можна насолоджуватися під час свят, але остерігайтеся здуття живота, яке може виникнути після переїдання. Якщо раніше, після подібних застіль, ви відчували неприємне відчуття газоутворення і здуття живота, ці поради допоможуть уникнути дискомфорту. Про це пише Eat This, Not That.

Фото: Pixabay

Щоб уникнути негативних наслідків для самопочуття, намагайтеся стежити за розміром порцій і не їсти надто швидко. Не сідайте за святковий стіл дуже голодними, адже це може призвести до швидкого споживання їжі та переїдання.

Також намагайтеся добре пережовувати їжу. Якщо ви їсте занадто швидко або розмовляєте під час їжі, то, можливо, недостатньо добре пережовуєте їжу. Перш ніж відкусити наступний шматочок, переконайтеся, що ви приділяєте час ретельному пережовуванню.

Якщо навіть скориставшись цими порадами, ви все одно зіткнулися з неминучим здуттям живота, зверніть увагу на такі способи.

Додайте імбир

Фото: Freepik

Імбир, відомий своїм пряним і яскравим ароматом, може полегшити здуття живота. Цей корінь має властивості, які заспокоюють діяльність кишечника і знижують газоутворення в кишечнику, зменшуючи здуття. Ви можете отримати користь, розсмоктуючи імбирну цукерку, випиваючи кухоль імбирного чаю або з'їдаючи маринований імбир після їди. Крім того, імбир також може полегшити нудоту.

Пийте воду

Підтримка гідратації має переваги, що виходять далеко за рамки зменшення здуття живота, проте багато дорослих споживають недостатньо рідини. Вода необхідна для проходження всіх продуктів травним трактом. Якщо після їжі ви часто відчуваєте здуття живота, оцініть, скільки води ви п'єте протягом дня. Дорослі мають вживати щонайменше 2,5 літра рідини на день, з яких щонайменше половина має надходити з води. Щоб максимізувати користь від вживання рідини, розподіліть цю кількість на весь день.

Будьте активні

Рух — ще один чудовий інструмент, що сприяє здоровому травленню. Після їжі постарайтеся зайнятися якою-небудь легкою діяльністю. Це може бути просто легка робота по дому або прогулянка околицями, це допоможе травленню і зменшить здуття живота. Крім того, прогулянка після їжі може сприяти зниженню ваги і гарному самопочуттю.

Полежіть на боці

Лежання на спині після їжі може призвести до рефлюксу, а ось відпочинок на боці може подарувати деяке полегшення. Якщо ви відчуваєте здуття живота, спробуйте лягти на лівий бік. Це дає змогу гравітації прискорювати процес травлення, переміщаючи вміст через шлунок і кишечник. Крім того, дослідження відзначають, що відпочинок на лівому боці може знизити частоту виникнення симптомів, пов'язаних із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою.

Додайте ферменти

У кожного з нас у травному тракті є свій унікальний набір ферментів, які допомагають розщеплювати і переробляти їжу. Однак баланс цих важливих сполук може бути порушений низкою факторів. Цей дисбаланс може призвести до проблем із перетравленням їжі, спричиняючи здуття живота. У разі хронічного здуття живота після їжі вам слід обговорити з лікарем аналіз ферментів. Це дасть інформацію про те, які ферменти вам необхідно додати для поліпшення травлення. У разі рідкісного здуття живота може бути корисною безрецептурна добавка травних ферментів, що містить кілька різних типів ферментів.

Їжте невеликими порціями

Фото: Pexels

Іноді здуття живота не є результатом внутрішнього хімічного дисбалансу, а просто спричинене тим, що травний тракт перевантажений кількістю їжі, яку йому необхідно переробити. Щоб допомогти, їжте невеликими порціями до кінця дня. Якщо у вас здуття живота після обіду, уникайте рясної вечері і замість цього з'їдайте дві-три невеликі порції в решту дня. Легко засвоювані продукти також можуть допомогти, тому спробуйте їсти суп на основі бульйону як один із прийомів їжі, щоб полегшити здуття живота.

Уникайте газованих напоїв

Карбонізація може посилити відчуття здуття живота, що призведе до ще більшого дискомфорту після переїдання. Хоча рідина важлива для зменшення здуття живота, газована вода та інші газовані напої можуть погіршити ситуацію. Якщо вам подобається газована вода, намагайтеся не пити її безпосередньо до, під час і після їди. Це може полегшити здуття живота й знизити ймовірність його виникнення.

Включіть пробіотики

Подібно до ферментів, корисні бактерії в кишечнику відіграють важливу роль у травленні. Пробіотики також можуть з часом стати незбалансованими, тому щоденні добавки можуть бути корисними для зменшення здуття живота. Хоча пробіотична добавка одразу після їжі не може радикально вплинути на здуття живота, щоденний прийом може знизити ймовірність виникнення травного дискомфорту навіть після переїдання.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.