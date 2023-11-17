Как восстановить пищеварение: 6 способов улучшить самочувствие после переедания

У каждого из нас случаются праздники, дни рождения или просто пятничное поедание пиццы перед телевизором. Но после таких "зажоров" приходится возвращать здоровье пищеварительной системы, устраняя последствия переедания.

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Согласитесь, иногда хочется насладиться вкусной едой, не думая о калориях, составе и балансе. На несколько дней, особенно в праздники, можно забыться, поглощая салаты, бутерброды, шашлык и другую любимую еду. Однако после возвращения из "зажора" важно провести детоксикацию и вернуть здоровые пищевые привычки. Вот что вы можете сделать, чтобы улучшить здоровье пищеварительной системы и не усугубить проблемы с кишечником. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Включите в рацион продукты, богатые клетчаткой

Фото: Marcelo Verfe/Pexels

Продукты, богатые клетчаткой, чрезвычайно важны для здорового пищеварения. Они не только помогают поддерживать регулярный стул, предотвращают запоры и заботятся о здоровье микробиома кишечника, но также способствуют снижению веса и предотвращают хронические болезни.

Существует два основных типа пищевых волокон: растворимые и нерастворимые. Растворимые волокна содержатся в овсянке и бобовых, а источником нерастворимых волокон являются крупы и цельнозерновые продукты. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal Nutrients, пищевые волокна помогают контролировать чувствительность к инсулину, способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы и снижают риск заболеваний толстого кишечника.

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Детокс напитки

Детоксикация организма с помощью травяных чаев может оказаться полезной для пищеварительной системы. Например, лимонная вода может помочь пищеварению и очистить выделительную систему. Имбирный чай обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают облегчить желудочно-кишечный дискомфорт. Кроме того, зеленый чай, богатый антиоксидантами, способствующими общему здоровью кишечника.

Скажите "нет" обработанным продуктам

Фото: Freepik

После злоупотребления различными, иногда не самыми полезными продуктами, сведение к минимуму обработанных пищевых продуктов жизненно важно для поддержания здоровья кишечника. Многие обработанные продукты содержат большое количество вредных жиров, консервантов и рафинированного сахара, которые нарушают баланс кишечных бактерий.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal Advances in Nutrition, повышенное потребление ультраобработанных продуктов связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Поэтому лучше всего есть цельные, необработанные продукты, например, фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, которые содержат необходимые питательные вещества и клетчатку.

Включите в рацион продукты, богатые пробиотиками

Продукты, богатые пробиотиками, содержат живые бактерии, которые поддерживают баланс микробиома. Йогурт с активными культурами – известный источник пробиотиков. Ферментированные продукты, такие как кимчи, квашеная капуста и соленые огурцы, также содержат разнообразные штаммы полезных бактерий. Кефир, кисломолочный напиток, является еще одним отличным вариантом для укрепления здоровья кишечника путем введения пробиотиков. Эти продукты не только способствуют улучшению пищеварения, но также улучшают усвоение питательных веществ и укрепляют иммунную систему.

Пейте много воды

Фото: Freepik

Поскольку вода помогает пищеварению и усвоению питательных веществ, употребление большого количества жидкости имеет решающее значение для предотвращения проблем с желудком. Адекватная гидратация может предотвратить запор, смягчая стул и способствуя его регулярности. Кроме того, вода играет ключевую роль в сохранении защитной слизистой оболочки кишечника. Эта подкладка действует как барьер против вредных веществ, поэтому поддержание достаточного количества жидкости в организме — необходимый элемент для поддержания здоровья кишечника.

Занимайтесь физическими упражнениями

Не только диета, но и уровень вашей активности влияет на здоровье ЖКТ. Регулярные тренировки не только помогают стимулировать мышцы пищеварительного тракта, способствуя более плавному движению пищи и отходов, но и помогают облегчить распространенные проблемы с пищеварением, такие как запор. Кроме того, физические упражнения связаны с более здоровым микробиомом кишечника, который относится к микроорганизмам в пищеварительном тракте человека.

Любые переедания, употребление обработанных пищевых продуктов и сладостей в больших количествах, требуют детоксикации. Поэтому важно внести необходимые изменения в свой рацион, а также заняться физической активностью. Если у вас уже есть заболевания ЖКТ, не забудьте проконсультироваться со своим лечащим врачом.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.