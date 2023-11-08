Диетолог назвала 6 самых полезных сезонных продуктов, которые нужно есть каждой женщине

Рацион женщины должен быть разнообразным и сбалансированным, чтобы обеспечить все необходимые питательные вещества для здоровья и нормального функционирования организма. Специально для Фокуса диетолог Алина Дяченко рассказала о том, какие сезонные продукты обязательно должны быть в вашем рационе.

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Если вы заботитесь о своем здоровье, то ваш осенний рацион должен содержать разнообразные разноцветные овощи и фрукты — они обеспечивают организм витаминами, минералами, пищевыми волокнами и антиоксидантами. Осенью не обязательно покупать тепличные овощи, ведь есть множество чрезвычайно полезных сезонных вариантов. Диетолог Алина Дяченко рассказала Фокусу, какие овощи обязательно должны быть осенью на вашем столе, чтобы сохранить женское здоровье.

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Кроме сезонных овощей и фруктов не стоит забывать и о белковых продуктах животного и растительного происхождения, которые необходимы для строительства и восстановления тканей, клеток организма. Также в любое время года, а особенно в осенне-зимний период, вашему организму необходимы источники полезных жирных кислот, способствующих здоровью сердца и нормальному функционированию мозга. Обязательно в рационе должны быть цельные злаки — для здоровья пищеварительной системы и нормального функционирования других систем организма. Кроме того, важно соблюдать водный баланс, а также ограничивать потребление сахара, соли и обработанных продуктов.

Диетолог назвала сезонные продукты, которые стоит добавить к своему здоровью, чтобы удовлетворить потребности организма во всех необходимых нутриентах.

Тыква

Фото: Freepik

"Сейчас сезон тыквы, поэтому я поставлю на первое место ее. Она богата бета-каротином, который превращается в витамин A в организме, который крайне необходим для здоровья кожи, зрения и иммунной системы. Также тыква содержит пищевые волокна, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы", — отмечает диетолог.

Этот солнечный овощ должен стать частым гостем на вашем столе, ведь он замедляет старение, помогает держать организм в тонусе, незаменим при переутомлении и стрессе. Кроме того, регулярное употребление тыквы помогает укрепить ногти и волосы, очистить кожу от прыщей.

Брокколи

Фото: Freepik

"Брокколи является одним из самых питательных овощей, она богата витамином C, пищевыми волокнами, кальцием, фолиевой кислотой, которые способствуют здоровью костей и иммунной системы", — говорит Алина Дяченко.

Если вы не любите брокколи, самое время это сделать, ведь она способствует снижению уровня эстрогенов в крови и снижает риск возникновения онкозаболеваний груди и матки.

Грецкие орехи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

"Грецкие орехи — очень полезный продукт осени. Они богаты омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты, витамины и минералы, которые необходимы для здоровья сердца, мозга. Употребление орехов способствует улучшению когнитивных функций, поддержанию здоровья кожи и контроля уровня сахара в крови", — отмечает Алина Дяченко.

Грецкие орехи чрезвычайно полезны для женщин, ведь оказывают положительное влияние на гормональный фон и могут повышать либидо, из-за большого количества витамина Е в составе. Кроме того употребление орехов помогает при нарушениях менструального цикла и периодических болях у женщин.

Свекла

Фото: Pixabay

"Свекла — это корнеплод, богатый антиоксидантами, витаминами и минералами. Она содержит бетаин, который помогает снизить воспаление и поддерживает здоровье печени. Также это отличный источник фолиевой кислоты, которая необходима для нормального развития плода во время беременности и поддержания здоровья сердца. Он содержит витамин C, железо и калий, которые помогают укрепить иммунную систему, поддерживать здоровье кровеносной системы и нормализовать уровень кровяного давления", — говорит Алина Дяченко.

Особенно полезно употреблять свеклу женщинам во время менструации, ведь этот овощ помогает восстановить кровопотерю в организме.

Яблоки и груши

Фото: Freepik

"Эти фрукты отличные источники витаминов C и K, минералов и антиоксидантов. Они помогают поддерживать здоровье сердца, укреплять иммунную систему, поддерживать нормальное кровяное давление и здоровье кожи, улучшать пищеварение", — отмечает эксперт.

Груши помогают нормализовать гормональный фон и защитить организм от преждевременного старения. Кроме того, этот фрукт участвует в регенерации клеток, укрепляет волосы и положительно влияет на кожу. Также груша полезна для женщин, которые имеют проблемы со щитовидной железой.

Яблоки полезны для иммунитета, поскольку содержат ряд необходимых витаминов и микроэлементов, среди которых витамин С, каротиноиды, магний, железо и фолиевая кислота.

Напомним, овощи обычно считаются основным продуктом любой сбалансированной диеты, и вы будете удивлены, узнав, что даже эти, казалось бы, здоровые продукты потенциально могут способствовать появлению жира на животе.

Ранее Фокус писал о том, что диетологи назвали 7 лучших овощей, которые помогут уменьшить воспаление в организме.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.