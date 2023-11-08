Дієтологиня назвала 6 найкорисніших сезонних продуктів, які потрібно їсти кожній жінці

Раціон жінки має бути різноманітним і збалансованим, щоб забезпечити всі необхідні поживні речовини для здоров'я і нормального функціонування організму. Спеціально для Фокуса дієтологиня Аліна Дяченко розповідає про те, які сезонні продукти обов'язково мають бути в вашому раціоні.

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Якщо ви піклуєтесь про своє здоров'я, то ваш осінній раціон має містити різноманітні різнобарвні овочі та фрукти — вони забезпечують організм вітамінами, мінералами, харчовими волокнами та антиоксидантами. Восени не обов'язково купувати тепличні овочі, адже є безліч надзвичайно корисних сезонних варіантів. Дієтологиня Аліна Дяченко розповіла Фокусу, які овочі обов'язково мають бути восени на вашому столі, щоб зберегти жіноче здоров'я.

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Крім сезонних овочів та фруктів не варто забувати і про білкові продукти тваринного й рослинного походження, які необхідні для будівництва й відновлення тканин, клітин організму. Також у будь-яку пору року, а особливо в осінньо-зимовий період, вашому організму необхідні джерела корисних жирних кислот, що сприяють здоров'ю серця та нормальному функціонуванню мозку. Обов'язково в раціоні мають бути цільні злаки — для здоров'я травної системи та й нормального функціонування інших систем організму. Крім того, важливо дотримуватися водного балансу, а також обмежувати споживання цукру, солі та оброблених продуктів.

Дієтологиня розповіла, які сезонні продукти варто додати до свого здоров'я аби задовольнити потреби організму у всіх необхідних нутрієнтах.

Гарбуз

Фото: Freepik

"Зараз сезон гарбуза, тому я поставлю на перше місце його. Він багатий на бета-каротин, який перетворюється на вітамін A в організмі, який вкрай необхідний для здоров'я шкіри, зору та імунної системи. Також гарбуз містить харчові волокна, які допомагають підтримувати здоров'я травної системи", — наголошує дієтологиня.

Цей сонячний овоч має стати частим гостем на вашому столі, адже він уповільнює старіння, допомагає тримати організм в тонусі, незамінний при перевтомі та стресі. Крім того, регулярне вживання гарбуза допомагає укріпити нігті та волосся й очистити шкіру від прищів.

Броколі

Фото: Freepik

"Броколі є одним із найбільш поживних овочів, вона багата на вітамін C, харчові волокна, кальцій, фолієву кислоту, які сприяють здоров'ю кісток та імунної системи", — каже Аліна Дяченко.

Якщо ви не любите броколі, саме час це змінити, адже вона сприяє зниженню рівня естрогенів в крові та знижує ризик виникненні онкозахворювань грудей та матки.

Волоські горіхи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

"Волоські горіхи — дуже корисний продукт осені. Вони багаті на омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти, вітаміни та мінерали, які необхідні для здоров'я серця, мозку. Вживання горіхів сприяє покращенню когнітивних функцій, підтриманню здоров'я шкіри та контролю рівня цукру в крові", — наголошує дієтологиня.

Волоські горіхи надзвичайно корисні для жінок, адже мають позитивний вплив на гормональний фон та можуть підвищувати лібідо, через велику кількість вітаміну Е у складі. Крім того вживання горіхів допомагають при порушеннях менструального циклу та періодичних болях у жінок.

Буряк

Фото: Pixabay

"Буряк — це коренеплід, багатий на антиоксиданти, вітаміни та мінерали. Він містить бетаїн, який допомагає знизити запалення і підтримує здоров'я печінки. Також це чудове джерело фолієвої кислоти, яка необхідна для нормального розвитку плода під час вагітності та підтримки здоров'я серця. Він містить вітамін C, залізо і калій, які допомагають зміцнити імунну систему, підтримувати здоров'я кровоносної системи і нормалізувати рівень кров'яного тиску", — каже Аліна Дяченко.

Особливо корисно вживати буряк жінкам під час менструації, адже цей овоч допомагає відновити крововтрату в організмі.

Яблука та груші

Фото: Freepik

"Ці фрукти чудові джерела вітамінів C і K, мінералів та антиоксидантів. Вони допомагають підтримувати здоров'я серця, зміцнювати імунну систему, підтримувати нормальний кров'яний тиск і здоров'я шкіри, покращувати травлення", — зазначає експертка.

Груші допомагають нормалізувати гормональний фон та захистити організм від передчасного старіння. Крім того, цей фрукт бере участь у регенерації клітин, зміцнює волосся та позитивно впливає на шкіру. Також груша корисна для жінок, які мають проблеми із щитоподібною залозою.

Яблука корисні для імунітету, оскільки містять низку необхідних вітамінів та мікроелементів, серед яких вітамін С, каротиноїди, магній, залізо та фолієва кислота.

Нагадаємо, овочі зазвичай вважаються основним продуктом будь-якої збалансованої дієти, і ви будете здивовані, дізнавшись, що навіть ці, здавалося б, здорові продукти потенційно можуть сприяти появі жиру на животі.

Раніше Фокус писав про те, що дієтологи назвали 7 найкращих овочів, які допоможуть зменшити запалення в організмі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.