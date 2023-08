Диетологи назвали 6 суперпродуктов, которые улучшат пищеварение и здоровье кишечника

Обязательно включите в свой рацион продукты, которые помогут улучшить пищеварительные процессы и поддержать здоровье кишечника.

Поддержка пищеварения и здоровья кишечника важна по очевидным причинам, особенно, если вы сталкивались с проблемами ЖКТ в прошлом. Здоровый кишечник влияет не только на процессы пищеварения, но и поддерживает наше иммунное здоровье, а даже влияет на когнитивные функции. Об этом пишет Eat This, Not That.

Существует множество факторов способных влиять на здоровье нашего пищеварения и кишечника, включая генетику, способ родов (естественные роды и рождение через кесарево сечение) и использование определенных лекарств. И когда дело доходит до нашего питания, некоторые продукты могут значительно поддержать здоровье кишечника, в то время как другие могут, наоборот, усугубить ситуацию. Как правило, диета богатая обработанными продуктами, диета с низким содержанием фруктов и овощей ы большое количество алкоголя в рационе, могут отрицательно повлиять на здоровье кишечника.

С другой стороны, диета, богатая продуктами растительного белка (например, орехами и бобами), ненасыщенными жирами (например, авокадо и оливковым маслом) и клетчаткой, положительно влияет на здоровье. Ферментированные продукты могут снабжать организм пробиотиками или полезными бактериями, которые также могут помочь контролировать здоровье пищеварительной системы.

Перед вами 6 продуктов, которые обладают уникальными преимуществами, способствующими улучшению пищеварения и здоровью кишечника.

Кресс-салат

В традиционной медицине кресс-салат — это зелень, которую используют облегчения проблем с пищеварением. Он низкокалорийный и является естественным источником клетчатки — питательного вещества, которое поддерживает здоровье пищеварительной системы. Данные, опубликованные в Журнале питания, показывают, что употребление кресс-салата и других овощей семейства крестоцветных может помочь положительно изменить микробиом кишечника, помогая ему восстановить здоровый баланс "хороших" бактерий.

Фисташки

Фисташки — это растительный источник полноценного белка, который содержит 3 грамма клетчатки на порцию. Данные показывают, что сочетание клетчатки и фитохимических веществ, присутствующих в фисташках, может достигать части толстой кишки, что в конечном итоге помогает модулировать состав микробиома. В одном исследовании, сравнивающем влияние фисташек и миндаля, фисташки показали более высокий эффект, так как они увеличивают количество потенциально полезных бактерий и поддерживают наше здоровье.

Сочетание клетчатки, здоровых жиров и растительных белков, которые содержат фисташки, помогает снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом.

Кефир

Кефир — это ферментированный молочный напиток, содержащий молочнокислые бактерии, что делает его источником пищевых микроорганизмов, которые благотворно влияют на здоровье кишечника и могут предотвращать его воспаление. Этот продукт положительно влияет на баланс микробиома кишечника и оказывает противовоспалительное действие – два важных аспекта для вашего здоровья. Данные показали, что при регулярном употреблении кефира, увеличивается количество полезных бактерий в кишечнике.

Чернослив

Одна порция чернослива содержит 3 грамма растворимой и нерастворимой клетчатки, которая помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы. Исследование, в котором оценивалось сорок пациентов с запорами в течение 8 недель, показало, что употребление 50 граммов чернослива каждый день (около 4-6 черносливов) приводило к улучшению стабильности и частоты стула.

Банан

Как и многие фрукты, бананы являются источником клетчатки, которая является питательным веществом, поддерживающим пищеварение и здоровый микробиом кишечника посредством регулярного стула. И если вы поклонник слегка недозрелых бананов (то есть тех, у которых слегка зеленая кожура), знайте, что вы получаете большое количество пребиотической клетчатки, съедая этот фрукт. Пребиотики действуют как "топливо" для пробиотических бактерий, помогая поддерживать здоровую микрофлору кишечника.

Чеснок

Помимо придания яркого вкуса, чеснок содержит пребиотические компоненты, антибактериальные соединения и соединения серы, которые помогут поддерживать наше здоровье уникальными способами. В частности, было доказано, что пребиотический эффект поддерживает рост штамма пробиотических бактерий ацидофилин, который приносит пользу людям, страдающим расстройствами пищеварения.

Чеснок также является отличным дополнением, если вы стремитесь сократить потребление натрия, поскольку этот ингредиент может придать вашим рецептам приятный вкус без добавления дополнительной соли.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.