Слаще сахара: что будет с организмом, если пить газировку каждый день

Газировкой можно насладиться в жаркий летний день, но в умеренных количествах. И хотя все знают, что она не очень полезна для здоровья, что же на самом деле происходит с вашим организмом, когда вы пьете газировку?

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Возможно, вы видели различные видеоролики, показывающие, как с помощью газировки можно чистить накипь, создавать вулканы с мятными конфетами Mentos или даже разъедать металл. К счастью, в организме есть механизмы, которые защищают ваши органы от сладкого напитка. Тем не менее, слишком частое употребление газированных напитков может повлиять на ваше здоровье. Об этом пишет EatingWell.

Что газировка делает с вашим организмом

Фото: Freepik

По данным CDC, употребление газированных напитков часто связано с увеличением веса, ожирением, диабетом 2 типа, сердечными заболеваниями, заболеваниями почек, неалкогольными заболеваниями печени, кариесом и подагрой. Кроме того, взрослые и подростки, которые часто пьют газированные напитки, с большей вероятностью будут вести менее здоровый образ жизни: курить, недосыпать и проводить больше времени перед экраном телевизора.

Негативно влияет на здоровье полости рта

Фото: Freepik

Согласно исследованию 2022 года, опубликованному в журнале Biomimetics, употребление газированных напитков связано с кариесом, эрозией эмали и потерей зубов. "Все действительно кислое и все, что содержит много сахара, может вызвать "гниение" или кариес", — говорит Скотт Кардалл, доктор медицинских наук.

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В дополнение к повреждению зубов, сладкая газировка также может повлиять на гигиену полости рта, включая изменения в слюне и деснах. "Слюна играет решающую роль в здоровье полости рта, поскольку она помогает нейтрализовать кислоту во рту и смывать частицы пищи и бактерии. Однако употребление газированных напитков может снизить выработку слюны, из-за чего вашему рту будет труднее бороться с вредными бактериями". — говорит Анкит Патель, доктор медицинских наук. "Кроме того, сахар и кислота в газированных напитках могут раздражать и воспалять десны, что приводит к отеку, кровотечению и даже рецессии десен. Если не лечить, заболевание десен может привести к потере зубов и другим серьезным проблемам со здоровьем".

Вызывает раздражение желудка

Хотя газировка не может напрямую повредить слизистую оболочку желудка, она сильно газирована, что может вызвать раздражение у людей, которые имеют проблемы с пищеварением. "Для тех, у кого гастрит, язва, кислотный рефлюкс и тому подобное, углекислота может усугубить симптомы и вызвать дискомфорт, особенно если у вас уже есть хроническое воспаление", — говорит Нэнси Митчелл, дипломированная медсестра.

Повышает уровень сахара в крови

Фото: Pixabay

Банка обычного безалкогольного напитка содержит около 37 граммов добавленного сахара, согласно данным Министерства сельского хозяйства США. Для сравнения, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует не более 100 калорий в день (около 6 чайных ложек или 25 граммов) для женщин и не более 150 калорий в день (около 9 чайных ложек или 36 граммов сахара) для мужчин.

"Газированные напитки могут нанести мощный удар, когда дело доходит до их влияния на уровень сахара в крови. Быстро всасываемый добавленный сахар из газированных напитков может резко повысить уровень сахара в крови, затем он также резко снижается", — говорит Хизер Дэвис, зарегистрированный диетолог-нутрициолог. "Высокая гликемическая изменчивость может способствовать энергетическим колебаниям и усталости, перепадам настроения и даже увеличивать риск предиабета, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний", — добавляет Дэвис.

Увеличивает триглицериды и снижает уровень холестерина

Фото: Pixabay

Большое количество добавленного сахара может повысить уровень триглицеридов и снизить уровень хорошего холестерина в крови. Согласно исследованию 2020 года, опубликованному в Журнале Американской кардиологической ассоциации, у взрослых, которые часто пьют газированные напитки, на 98% выше риск низкого уровня ЛПВП ("хорошего" холестерина) и на 53% выше вероятность развития высокого уровня триглицеридов. "Если сахар из газировки не используется для физической активности, печень превратит его в жир (триглицериды)", — говорит Сезар Сауза, RDN, зарегистрированный диетолог. "Обычно диагностируется ожирение печени у пациентов, которые годами регулярного употребляют газированные напитки", — добавил он.

Вызывает изменения в микробиоме кишечника

Фото: Freepik

Хотя искусственные подсластители изначально использовались как "более здоровая" альтернатива, некоторые исследования показали, что это не так. "Исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что искусственные подсластители, такие как те, что содержатся в диетических газированных напитках, могут негативно влиять на микробиом кишечника и гликемический контроль", — говорит Дэвис. "Другие исследования показывают связь между искусственными подсластителями и повышенным риском метаболической дисфункции, такой как диабет 2 типа и метаболический синдром. Учитывая все обстоятельства, для большинства людей может быть хорошей идеей ограничить потребление таких напитков и выбирать менее опасные альтернативы".

Увеличивает риск заболеваний

Употребление газированных напитков часто связано с повышенным риском ряда медицинских проблем, включая ожирение, диабет, повышенное кровяное давление, избыток брюшного жира, метаболический синдром, а также повреждение и заболевания почек.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.