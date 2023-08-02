Солодше за цукор: що буде з організмом, якщо пити газовану воду щодня

Газованою водою можна насолодитися в спекотний літній день, але в помірних кількостях. І хоча всі знають, що вона не дуже корисна для здоров'я, що ж насправді відбувається з вашим організмом, коли ви п'єте газовану воду?

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Можливо, ви бачили різні відеоролики, що показують, як за допомогою газованої води можна чистити накип, створювати вулкани з м'ятними цукерками Mentos або навіть роз'їдати метал. На щастя, в організмі є механізми, які захищають ваші органи від солодкого напою. Проте занадто часте вживання таких напоїв може вплинути на ваше здоров'я. Про це пише EatingWell.

Що газована вода робить із вашим організмом

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За даними CDC, вживання газованих напоїв часто пов'язане зі збільшенням ваги, ожирінням, діабетом 2 типу, серцевими захворюваннями, захворюваннями нирок, неалкогольними захворюваннями печінки, карієсом та подагрою. Крім того, дорослі та підлітки, які часто п'ють газовані напої, з більшою ймовірністю вестимуть менш здоровий спосіб життя: палитимуть, недосипатимуть і проводитимуть більше часу перед екраном телевізора.

Негативно впливає на здоров'я порожнини рота

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Згідно з дослідженням 2022 року, опублікованим у журналі Biomimetics, вживання газованих напоїв пов'язане з карієсом, ерозією емалі та втратою зубів. "Усе справді кисле і все, що містить багато цукру, може викликати "гниття" або карієс", — каже Скотт Кардалл, доктор медичних наук.

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На додаток до пошкодження зубів, солодка газована вода також може вплинути на гігієну порожнини рота, включно зі змінами в слині та яснах. "Слина відіграє вирішальну роль у здоров'ї порожнини рота, оскільки вона допомагає нейтралізувати кислоту в роті та змивати частинки їжі й бактерії. Однак вживання газованих напоїв може знизити вироблення слини, через що вашому роту буде важче боротися зі шкідливими бактеріями". — каже Анкіт Патель, доктор медичних наук. "Крім того, цукор і кислота в газованих напоях можуть подразнювати і запалювати ясна, що призводить до набряку, кровотечі і навіть рецесії ясен. Якщо не лікувати, захворювання ясен може призвести до втрати зубів та інших серйозних проблем зі здоров'ям".

Викликає подразнення шлунка

Хоча газована вода не може безпосередньо пошкодити слизову оболонку шлунка, вона сильно газована, що може спричинити подразнення у людей, які мають проблеми з травленням. "Для тих, у кого гастрит, виразка, кислотний рефлюкс тощо, вуглекислота може погіршити симптоми й спричинити дискомфорт, особливо якщо у вас уже є хронічне запалення", — каже Ненсі Мітчелл, дипломована медсестра.

Підвищує рівень цукру в крові

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Банка звичайного безалкогольного напою містить близько 37 грамів доданого цукру, згідно з даними Міністерства сільського господарства США. Для порівняння, Американська кардіологічна асоціація рекомендує не більше 100 калорій на день (близько 6 чайних ложок або 25 грамів) для жінок і не більше 150 калорій на день (близько 9 чайних ложок або 36 грамів цукру) для чоловіків.

"Газовані напої можуть завдати потужного удару, коли справа доходить до їхнього впливу на рівень цукру в крові. Швидко всмоктуваний доданий цукор із газованих напоїв може різко підвищити рівень цукру в крові, потім він також різко знижується", — каже Гізер Девіс, зареєстрований дієтолог-нутриціолог. "Висока глікемічна мінливість може сприяти енергетичним коливанням та втомі, перепадам настрою і навіть збільшувати ризик предіабету, діабету та серцево-судинних захворювань", — додає Девіс.

Збільшує тригліцериди та знижує рівень холестерину

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Велика кількість доданого цукру може підвищити рівень тригліцеридів й знизити рівень хорошого холестерину в крові. Згідно з дослідженням 2020 року, опублікованим у Журналі Американської кардіологічної асоціації, у дорослих, які часто п'ють газовані напої, на 98% вищий ризик низького рівня ЛПВЩ ("хорошого" холестерину) і на 53% вища ймовірність розвитку високого рівня тригліцеридів. "Якщо цукор із газованої води не використовується для фізичної активності, печінка перетворить його на жир (тригліцериди)", — каже Сезар Сауза, RDN, зареєстрований дієтолог. "Зазвичай діагностується ожиріння печінки у пацієнтів, які роками регулярного вживають газовані напої", — додав він.

Викликає зміни в мікробіомі кишківника

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Хоча штучні підсолоджувачі спочатку використовували як "здоровішу" альтернативу, деякі дослідження показали, що це не так. "Дослідження, опубліковане минулого року, засвідчило, що штучні підсолоджувачі, такі як ті, що містяться в дієтичних газованих напоях, можуть негативно впливати на мікробіом кишківника і глікемічний контроль", — каже Девіс. "Інші дослідження показують зв'язок між штучними підсолоджувачами та підвищеним ризиком метаболічної дисфункції, такої як діабет 2 типу та метаболічний синдром. З огляду на всі обставини, для більшості людей може бути гарною ідеєю обмежити споживання таких напоїв й обрати менш небезпечні альтернативи".

Збільшує ризик захворювань

Вживання газованих напоїв часто пов'язане з підвищеним ризиком низки медичних проблем, включно з ожирінням, діабетом, підвищеним кров'яним тиском, надлишком черевного жиру, метаболічним синдромом, а також пошкодженням і захворюваннями нирок.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.