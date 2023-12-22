Король Чарльз пошутил про свои пальцы-"сосиски" перед сыном Уильямом

Между отцом и сыном сложились теплые отношения, которых они не скрывают на публике.

75-летний король Великобритании Чарльза III давно известен своим чувством юмора и умением подшутить над собой. Очередной тому пример – комичный момент на коронации монарха в мае. На торжественной церемонии сын покойной Елизаветы II и его сын, принц Уильям продемонстрировали очень милый эпизод, пишет Daily Mail.

Тренируясь в момент, когда он вручает королю Чарльзу свой "Королевский палантин", вышитую ленту ткани, которая символизирует священную природу королевской власти, в преддверии коронации, принц Уильям шутит о том, насколько неуклюж, и сетует: "На день, когда он не войдет, не так ли?"

"Нет. Но у тебя нет таких сосисок, как у меня!", – хихикая, ответил ему король. Как известно, публика обратила внимание на отекшие пальцы монарха и даже заполонила сеть мемами.

На камеру попала еще одна cмешная вещь. Когда Уильям во время репетиции коронации присягал на верность своему отцу, принц шутит по поводу того, какую из его щек поцеловать, щекоча лицо монарха и говоря: "Твоя левая щека лучше!"

Также можно увидеть, как король тепло целует свою невестку, принцессу Уэльскую, и троих внуков, принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи, когда они присутствуют на репетиции.

После самой коронации леди Лэнсдаун рассказывает, что в Вестминстерском аббатстве произошел "довольно забавный момент", когда Камилла, казалось, шарахнулась от короны:

"Но я думаю, это произошло только потому, что она боялась, что архиепископ наступит на ее платье, поэтому она просто одернула себя", – говорит она.

Сестра королевы, Аннабель Эллиот, другая ее придворная дама, добавляет: "Она явно очень нервничала. Она особо этого не показывает, но я знаю ее достаточно хорошо. Я думаю, король очень ею гордился. И я думаю, что было такое чувство: "Я не могу в это поверить". Мы сделали это"

Можно даже увидеть, как Камилла выдыхает от облегчения, когда они возвращаются в Букингемский дворец после официальных событий дня.

В другом забавном моменте, снятом в Балморале прошлым летом, можно увидеть, как король просматривает свою красную коробку с документами вместе со своим личным секретарем сэром Клайвом Олдертоном.

Позже сэр Клайв рассказывает интервьюеру: "Король — невероятно трудолюбивый человек. Я думаю, это одна из вещей, которые о нем знают почти все. Он работает до поздней ночи, часто далеко за полночь".

Все это – кадры из 90-минутного документального фильма "Чарльз III: Год коронации", написанного и спродюсированного для Oxford Films королевским экспертом The Mail Робертом Хардманом, который "предложит уникальное представление о жизни короля Чарльза III и королевы Камиллы и перенесет зрителей за кулисы первого года правления монарха. Закадровый текст начитан Хеленой Бонем Картер, сыгравшей принцессу Маргарет в одном из сезонов "Короны".

Благодаря эксклюзивному доступу камеры следят за королем Карлом III и королевой Камиллой в знаменательные моменты первого года их правления. Снятый в то время, как Букингемский дворец готовится, проводит и празднует первую коронацию за 70 лет, а в последующие месяцы в документальном фильме представлены материалы членов королевской семьи и ключевых фигур в доме короля и королевы.

Кейт Филлипс, директор BBC Unscripted, говорит: "Это настоящая привилегия — получить такой необычный закулисный доступ к первому году правления короля Карла. Это замечательное время в истории, и этот документальный фильм предложит уникальное представление о короле Чарльзе и королеве Камилле, а также о подготовке и планировании их коронации – важной церемонии, которую наблюдали миллионы людей по всему миру".

Король Чарльз и его внук принц Джордж Фото: Getty Images

Только за первый год своего правления Чарльз и Камилла совершили 571 мероприятие и три государственных визита, встретились с более чем 2000 людьми и вручили 1000 наград.

Ранее Фокус писал, что король Чарльз III нарушил традицию покойной матери.