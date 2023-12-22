Богатая наследница Айви Гетти показала фото со своим дедушкой

90-летний Гордон Гетти – один из немногих потомков Жана Пола Гетти, который почти избежал так называемого проклятья их семьи. И единственный оставшийся в живых сын Жана Пола Гетти.

29-летняя наследница миллиардного состояния Айви Гетти показала фото со своим 90-летним дедушкой Гордоном Гетти. Редким снимком с сыном великого и ужасного Жана Пола Гетти наследница поделилась в своем Instagram.

Разница в возрасте между 29-летней наследницей Айви Гетти и ее дедушкой-композитором Гордоном Гетти, которому на этой неделе исполнилось 90 лет, составляет 61 год, однако пара преодолела разрыв между поколениями, устроив совместную вечеринку по случаю дня рождения в Сан-Франциско, чтобы отпраздновать свой большой день.

Гордон — сын нефтяного магната Жана-Поля Гетти и его четвертой жены Эни Рок.

Айви Гетти с дедушкой и прочими родственниками

Он унаследовал часть акций компании Getty Oil, но не стал продолжать дело отца, а нашел себя в искусстве — он стал одним из самых успешных и обеспеченных композиторов в мире. Кроме того, потомок миллиардера активно занимается благотворительностью и вкладывает средства в развитие молодых талантов.

Впрочем, будучи в браке с Энн Гилберт, Гордон регулярно заводил молодых любовниц, одна из которых даже родила от Гетти троих детей. Сначала сын миллиардера отказывался признать отцовство, однако после теста ДНК у него не осталось иного выбора.

Именно Гордон и его ныне покойная жена Энн воспитывали Айви с детства. И именно Гордон вел Айви под венец, когда она в 2021 году вышла замуж за фотографа Тоби Энгеля.

Когда его спросили о секрете его долголетия, Гордон сказал: "Красное мясо и красное вино".

Напомним, Жан Пол Гетти, когда-то самый богатый человек в мире, был женат пять раз. У него было пятеро детей и 14 внуков. Но деньги семейству Гетти счастья не принесли. Таблоиды даже называли это "проклятьем Гетти".

Общеизвестна история похищения внука Жана Пола. В 1973 году в Риме был похищен его шестнадцатилетний внук Джон Пол Гетти III.

В течение пяти месяцев Гетти-старший отказывался платить выкуп в размере 17 миллионов долларов, заявляя: "У меня четырнадцать внуков, если я сегодня заплачу один пенни, тогда у меня будет четырнадцать похищенных внуков".

Его не растрогал даже тот факт, что похитители прислали ему отрезанное ухо Джона. Даже когда похитители снизили сумму выкупа до 3 миллионов, миллиардер заплатил только 2,2 миллиона долларов, еще 800 тысяч он одолжил своему сыну под 4 процента годовых. Когда внук позвонил деду, чтобы поблагодарить его, тот отказался подойти к телефону.

История о похищении Пола Гетти III легла в основу фильма Ридли Скотта "Все деньги мира" и телесериала Дэнни Бойла "Траст".

Айви Гетти с кузеном-трансгендером Натс Гетти Фото: Instagram ivygetty Айви Гетти с кузиной Вайолет Гетти Фото: Instagram ivygetty

Братья Гордона Гетти умирали чаще всего не от естественных причин, а от передозировки наркотиков и прочих излишеств. А его младший единокровный брат Тимоти ослеп в детстве из-за опухоли головного мозга и скончался в 12 лет, когда отец отказывался оплачивать медицинские счета.

"Проклятье Гетти" распространилось и на внуков Жан Пола, так, отец Айви, музыкант Джон Гилберт Гетти был найден мертвым в гостиничном номере. Он скончался в 52 года.