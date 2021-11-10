Cвадьба осени 2021. Айви Гетти показала фото с бэкстейджа торжества

Наследница миллиардов Гетти сообщила, что подбор платья занял у нее более года

26-летняя Айви Гетти, наследница миллиардного состояния и нефтяной империи, опубликовала несколько снимков с бэкстейджа своей роскошной свадьбы. Кроме прочего, на снимках впервые за долгое время появился известный дизайнер Джон Гальяно, который с 2014 года является креативным директором бренда Maison Margiela. Снимки появились в Instagram невесты.

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"Чуть больше года, 18 платьев, много смеха, чаепитий и объятий", — написала Айви и поблагодарила лично Джона Гальяно и бренд Maison Margiela за то, что они создали два ее потрясающих свадебных платья.

Фото: Instagram ivygetty

А Кристиан Лабутен получил от Айви благодарность за создание свадебных туфелек. "Благодарю за сотрудничество, Кристиан за создание пар туфель, которые завершили мой образ, идею которого я вынашивала всю жизнь", — рассказала Айви.

Платье Айви, расшитое осколками зеркал – настоящий шедевр. Оно состоит из корсета телесного цвета с небольшими накладками на бедрах, чтобы талия выглядела еще тоньше. Поверх – комбинация из фатина и туника из белого тюля, а платье в стиле 20-х гг. прошлого века прямого силуэта, расшитое зеркальными осколками завершало образ. Каждое зеркальце было соединено с соседним леской и кожаными ремешками.

Выбор дизайнера, как отмечала невеста, был известен сразу. С Гальяно ее семью связывает давняя дружба.

Фото: Instagram ivygetty Фото: Instagram ivygetty

"Моя бабушка постоянно носила John Galliano. Она в некотором смысле заменила мне маму, так что какую-то связь с Джоном я продолжала чувствовать, даже когда бабушки не стало. Давно мечтала, чтобы именно он стал автором моего свадебного платья. Оказалось, что моя тетя Ванесса, с которой мы очень близки, знакома с Джоном через друзей, вот так мы тут и очутились", — рассказала Айви.

"Моя душа будто бы покинула тело! Каждая примерка была сном наяву. Мне постоянно приходилось напоминать себе, что происходящее реально. Оказаться рядом с любимым дизайнером — просто фантастика. Для меня было честью узнать, что его вдохновляет, где он заказывает ткани, понаблюдать за магией его творчества. Джон — настоящий художник, способный реализовать любую идею, за каждым его творением стоит история, все продумано до мелочей. Моя бабушка всегда так им восхищалась, поэтому мне казалось, словно она тут с нами", — рассказывала Айви до свадьбы.

Фото: Instagram ivygetty Фото: Instagram ivygetty

На снимках она дефилировала с Гальяно в его мастерской и примеряла свои платья – зеркальное свадебное, и телесного оттенка с блестками – для торжественного банкета. Образ дополняла корона, похожая на головной убор Снежной королевы.

"На создание короны ушло около 80 часов работы. Она сделана словно из битых бутылок, этот мотив стал центральным в нашей последней кутюрной коллекции. На деле я собрал ее из бутылочных осколков, напечатанных на 3D-принтере, они выглядят точь-в-точь как настоящее матовое стекло, которое вымыло волной на берег, а весят они гораздо меньше, Айви идея очень понравилась", — рассказал Гальяно.

Напомним, Айви Гетти и фотограф Тобиас Энгель познакомились в Zoom. И как потом она рассказывала, это была любовь с первого взгляда.

[ + – ] Айви Гетти и Тобиас Энгель Фото: Instagram ivygetty

Айви Гетти, дочь Джона Гилберта Гетти, рок-музыканта, который скончался от передозировки наркотиков в прошлом году.