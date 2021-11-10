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Cвадьба осени 2021. Айви Гетти показала фото с бэкстейджа торжества

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Айви Гетти, Тобиас Энгель, свадьба, невеста, свадебное платье
Фото: Instagram ivygetty

Наследница миллиардов Гетти сообщила, что подбор платья занял у нее более года

26-летняя Айви Гетти, наследница миллиардного состояния и нефтяной империи, опубликовала несколько снимков с бэкстейджа своей роскошной свадьбы. Кроме прочего, на снимках впервые за долгое время появился известный дизайнер Джон Гальяно, который с 2014 года является креативным директором бренда Maison Margiela. Снимки появились в Instagram невесты.

"Чуть больше года, 18 платьев, много смеха, чаепитий и объятий", — написала Айви и поблагодарила лично Джона Гальяно и бренд Maison Margiela за то, что они создали два ее потрясающих свадебных платья.

айви гетти, джон гальяно, свадьба, наследница гетти, наследница состояния, семья гетти
айви гетти, джон гальяно, свадьба, наследница гетти, наследница состояния, семья гетти
Фото: Instagram ivygetty

А Кристиан Лабутен получил от Айви благодарность за создание свадебных туфелек. "Благодарю за сотрудничество, Кристиан за создание пар туфель, которые завершили мой образ, идею которого я вынашивала всю жизнь", — рассказала Айви.

Платье Айви, расшитое осколками зеркал – настоящий шедевр. Оно состоит из корсета телесного цвета с небольшими накладками на бедрах, чтобы талия выглядела еще тоньше. Поверх – комбинация из фатина и туника из белого тюля, а платье в стиле 20-х гг. прошлого века прямого силуэта, расшитое зеркальными осколками завершало образ. Каждое зеркальце было соединено с соседним леской и кожаными ремешками.

Выбор дизайнера, как отмечала невеста, был известен сразу. С Гальяно ее семью связывает давняя дружба.

айви гетти, джон гальяно, свадьба, наследница гетти, наследница состояния, семья гетти
Фото: Instagram ivygetty
айви гетти, джон гальяно, свадьба, наследница гетти, наследница состояния, семья гетти
Фото: Instagram ivygetty

"Моя бабушка постоянно носила John Galliano. Она в некотором смысле заменила мне маму, так что какую-то связь с Джоном я продолжала чувствовать, даже когда бабушки не стало. Давно мечтала, чтобы именно он стал автором моего свадебного платья. Оказалось, что моя тетя Ванесса, с которой мы очень близки, знакома с Джоном через друзей, вот так мы тут и очутились", — рассказала Айви.

"Моя душа будто бы покинула тело! Каждая примерка была сном наяву. Мне постоянно приходилось напоминать себе, что происходящее реально. Оказаться рядом с любимым дизайнером — просто фантастика. Для меня было честью узнать, что его вдохновляет, где он заказывает ткани, понаблюдать за магией его творчества. Джон — настоящий художник, способный реализовать любую идею, за каждым его творением стоит история, все продумано до мелочей. Моя бабушка всегда так им восхищалась, поэтому мне казалось, словно она тут с нами", — рассказывала Айви до свадьбы.

айви гетти, джон гальяно, свадьба, наследница гетти, наследница состояния, семья гетти
Фото: Instagram ivygetty
айви гетти, джон гальяно, свадьба, наследница гетти, наследница состояния, семья гетти
Фото: Instagram ivygetty

На снимках она дефилировала с Гальяно в его мастерской и примеряла свои платья – зеркальное свадебное, и телесного оттенка с блестками – для торжественного банкета. Образ дополняла корона, похожая на головной убор Снежной королевы.

"На создание короны ушло около 80 часов работы. Она сделана словно из битых бутылок, этот мотив стал центральным в нашей последней кутюрной коллекции. На деле я собрал ее из бутылочных осколков, напечатанных на 3D-принтере, они выглядят точь-в-точь как настоящее матовое стекло, которое вымыло волной на берег, а весят они гораздо меньше, Айви идея очень понравилась", — рассказал Гальяно.

Напомним, Айви Гетти и фотограф Тобиас Энгель познакомились в Zoom. И как потом она рассказывала, это была любовь с первого взгляда.

Айви Гетти, Тобиас Энгель, свадьба, невеста
Айви Гетти и Тобиас Энгель
Фото: Instagram ivygetty

Айви Гетти, дочь Джона Гилберта Гетти, рок-музыканта, который скончался от передозировки наркотиков в прошлом году.