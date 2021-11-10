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Весілля осені 2021. Айві Гетті показала фото з бекстейджу урочистостей

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Айві Гетті, Тобіас Енгель, весілля, наречена, весільну сукню
Фото: Instagram ivygetty

Спадкоємиця мільярдів Гетті повідомила, що підбір сукні зайняв у неї понад рік

26-річна Айві Гетті, спадкоємиця мільярдного статку та нафтової імперії, опублікувала кілька знімків з бекстейджу свого розкішного весілля. Крім того, на знімках уперше за довгий час з'явився відомий дизайнер Джон Гальяно, який з 2014 року є креативним директором бренду Maison Margiela. Знімки з'явилися в Instagram нареченої.

"Більше року, 18 суконь, багато сміху, чаювання та обіймів", — написала Айві і подякувала особисто Джону Гальяно і бренду Maison Margiela за те, що вони створили дві її приголомшливі весільні сукні.

айві гетті, джон гальяно, весілля, спадкоємиця гетті, спадкоємиця стану, сім'я гетті
айві гетті, джон гальяно, весілля, спадкоємиця гетті, спадкоємиця стану, сім'я гетті
Фото: Instagram ivygetty

А Крістіан Лубутен отримав від Айві подяку за створення весільних туфельок. "Дякую за співпрацю, Крістіану за створення пар туфель, які завершили мій образ, ідею якого я виношувала все життя", — розповіла Айві.

Сукня Айві, розшита уламками дзеркал – справжній шедевр. Вона складається з корсета тілесного кольору з невеликими накладками на стегнах, щоб талія виглядала ще тоншою. Поверх – комбінація з фатину та туніка з білого тюлю, а сукня у стилі 20-х років минулого століття прямого силуету, розшита дзеркальними уламками, завершувала образ. Кожне дзеркальце було з'єднане із сусіднім ліскою та шкіряними ремінцями.

Вибір дизайнера, як зазначала наречена, був відомий одразу. З Гальяно її сім'ю пов'язує давня дружба.

айві гетті, джон гальяно, весілля, спадкоємиця гетті, спадкоємиця стану, сім'я гетті
Фото: Instagram ivygetty
айві гетті, джон гальяно, весілля, спадкоємиця гетті, спадкоємиця стану, сім'я гетті
Фото: Instagram ivygetty

"Моя бабуся постійно носила John Galliano. Вона в деякому сенсі замінила мені маму, тож якийсь зв'язок з Джоном я продовжувала відчувати, навіть коли бабусі не стало. Давно мріяла, щоб саме він став автором моєї весільної сукні. Виявилося, що моя тітка Ванесса, з якою ми дуже близькі, знайома з Джоном через друзів, отак ми тут і опинилися", — розповіла Айві.

"Моя душа ніби покинула тіло! Кожна примірка була сном наяву. Мені постійно доводилося нагадувати собі, що те, що відбувається, реальне. Опинитися поряд з улюбленим дизайнером — просто фантастика. Для мене було честю дізнатися, що його надихає, де він замовляє тканини, спостерігати за магією його творчості. Джон — справжній художник, здатний реалізувати будь-яку ідею, за кожним його витвором стоїть історія, все продумано до дрібниць. Моя бабуся завжди так ним захоплювалася, тому мені здавалося, ніби вона тут з нами", — розповідала Айві до весілля.

айві гетті, джон гальяно, весілля, спадкоємиця гетті, спадкоємиця стану, сім'я гетті
Фото: Instagram ivygetty
айві гетті, джон гальяно, весілля, спадкоємиця гетті, спадкоємиця стану, сім'я гетті
Фото: Instagram ivygetty

На знімках вона дефілювала з Гальяно в його майстерні і приміряла свої сукні – дзеркальне весільне, та тілесного відтінку з блискітками – для урочистого бенкету. Образ доповнювала корона, схожа на головний убір Снігової королеви.

"На створення корони пішло близько 80 годин роботи. Вона зроблена наче з битих пляшок, цей мотив став центральним у нашій останній кутюрній колекції. Насправді я зібрав її з пляшкових уламків, надрукованих на 3D-принтері, вони виглядають точнісінько як справжнє матове скло, яке вимило хвилею на берег, а важать вони набагато менше, Айві ідея дуже сподобалася", — розповів Гальяно.

Нагадаємо, Айві Гетті та фотограф Тобіас Енгель познайомилися в Zoom. І як потім вона розповідала, це було кохання з першого погляду.

Айві Гетті, Тобіас Енгель, весілля, наречена
Айві Гетті та Тобіас Енгель
Фото: Instagram ivygetty

Айві Гетті, дочка Джона Гілберта Гетті, рок-музиканта, який помер від передозування наркотиків минулого року.