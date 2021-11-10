Весілля осені 2021. Айві Гетті показала фото з бекстейджу урочистостей

Спадкоємиця мільярдів Гетті повідомила, що підбір сукні зайняв у неї понад рік

26-річна Айві Гетті, спадкоємиця мільярдного статку та нафтової імперії, опублікувала кілька знімків з бекстейджу свого розкішного весілля. Крім того, на знімках уперше за довгий час з'явився відомий дизайнер Джон Гальяно, який з 2014 року є креативним директором бренду Maison Margiela. Знімки з'явилися в Instagram нареченої.

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"Більше року, 18 суконь, багато сміху, чаювання та обіймів", — написала Айві і подякувала особисто Джону Гальяно і бренду Maison Margiela за те, що вони створили дві її приголомшливі весільні сукні.

Фото: Instagram ivygetty

А Крістіан Лубутен отримав від Айві подяку за створення весільних туфельок. "Дякую за співпрацю, Крістіану за створення пар туфель, які завершили мій образ, ідею якого я виношувала все життя", — розповіла Айві.

Сукня Айві, розшита уламками дзеркал – справжній шедевр. Вона складається з корсета тілесного кольору з невеликими накладками на стегнах, щоб талія виглядала ще тоншою. Поверх – комбінація з фатину та туніка з білого тюлю, а сукня у стилі 20-х років минулого століття прямого силуету, розшита дзеркальними уламками, завершувала образ. Кожне дзеркальце було з'єднане із сусіднім ліскою та шкіряними ремінцями.

Вибір дизайнера, як зазначала наречена, був відомий одразу. З Гальяно її сім'ю пов'язує давня дружба.

Фото: Instagram ivygetty Фото: Instagram ivygetty

"Моя бабуся постійно носила John Galliano. Вона в деякому сенсі замінила мені маму, тож якийсь зв'язок з Джоном я продовжувала відчувати, навіть коли бабусі не стало. Давно мріяла, щоб саме він став автором моєї весільної сукні. Виявилося, що моя тітка Ванесса, з якою ми дуже близькі, знайома з Джоном через друзів, отак ми тут і опинилися", — розповіла Айві.

"Моя душа ніби покинула тіло! Кожна примірка була сном наяву. Мені постійно доводилося нагадувати собі, що те, що відбувається, реальне. Опинитися поряд з улюбленим дизайнером — просто фантастика. Для мене було честю дізнатися, що його надихає, де він замовляє тканини, спостерігати за магією його творчості. Джон — справжній художник, здатний реалізувати будь-яку ідею, за кожним його витвором стоїть історія, все продумано до дрібниць. Моя бабуся завжди так ним захоплювалася, тому мені здавалося, ніби вона тут з нами", — розповідала Айві до весілля.

Фото: Instagram ivygetty Фото: Instagram ivygetty

На знімках вона дефілювала з Гальяно в його майстерні і приміряла свої сукні – дзеркальне весільне, та тілесного відтінку з блискітками – для урочистого бенкету. Образ доповнювала корона, схожа на головний убір Снігової королеви.

"На створення корони пішло близько 80 годин роботи. Вона зроблена наче з битих пляшок, цей мотив став центральним у нашій останній кутюрній колекції. Насправді я зібрав її з пляшкових уламків, надрукованих на 3D-принтері, вони виглядають точнісінько як справжнє матове скло, яке вимило хвилею на берег, а важать вони набагато менше, Айві ідея дуже сподобалася", — розповів Гальяно.

Нагадаємо, Айві Гетті та фотограф Тобіас Енгель познайомилися в Zoom. І як потім вона розповідала, це було кохання з першого погляду.

[ + – ] Айві Гетті та Тобіас Енгель Фото: Instagram ivygetty

Айві Гетті, дочка Джона Гілберта Гетті, рок-музиканта, який помер від передозування наркотиків минулого року.