Правнучка нафтового магната вийшла заміж у сукні, розшитій уламками дзеркала

Підготовка до весілля тривала понад рік, а головну сукню для нареченої створював улюблений дизайнер її бабусі Джон Гальяно.

26-річна спадкоємиця нафтової індустрії і модель Айві Гетті вийшла заміж за фотографа Тобіаса Енгеля в Сан-Франциско, з'явившись на церемонії одруження в сукні, розшитій елементами матеріалу, що імітує уламки дзеркала, пише Daily Mail.

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Розкішна церемонія пройшла в мерії міста, оренда якої для подібних заходів у вихідні стартує від $10 тис, і це без організації додаткової безпеки, харчування, декору та музики. Айві поділилася знімками урочистостей в Instagram, і на деяких можна побачити ротонду мерії з барвистим килимом, що спускається парадними сходами, стільцями, задрапірованими пурпуром, і величезними квітковими композиціями.

[ + – ] Айві Гетті та Тобіас Енгель

Наречена вразила гостей гламурним вбранням, створеним на замовлення знаменитим дизайнером Джоном Гальяно і яке представляє собою сукню з бежевим корсетом, покритим блискучими дзеркальними фрагментами, викладеними в химерний квітковий візерунок. Образ доповнювала фата, на якій були вишиті гітари її батька та горіхи як данина поваги покійній бабусі, котра виросла на горіховій фермі.

"Фізично немає зі мною двох найважливіших людей у моєму житті в день весілля – це надзвичайно складно, але завдяки баченню та творчості Джона він легко зміг втілити їхню присутність у життя", – зазначила наречена.

[ + – ] Церемонію одруження пари провела спікерка Палати представників США, політикиня Ненсі Пелосі

За словами дівчини, її бабуся любила вбрання від Джона Гальяно.

"Після смерті моєї бабусі – вона була для мене більше схожа на матір – я відчула цей зв'язок із Джоном. Я знала, що хочу, щоб він створив сукню для мене. Моя тьотя звела мене з ним через свого друга. Ми просто зрозуміли одне одного. Весь процес був неймовірно особистим, що дозволило нам стати ще ближчими. Почуття, які виникли разом зі створенням моєї весільної сукні, ніколи не старіють", – зізналася Айві.

Церемонію одруження пари провела речниця Палати представників США, політикиня Ненсі Пелосі. Замість дружби обручки в коробочці виніс крихітний собака нареченої на прізвисько Айві Блю Наомі Гетті, названий на честь дочки Бейонсе Блю Айві і супермоделі Наомі Кемпбелл.

[ + – ] Щасливі моменти

Серед 450 гостей заходу були члени родини Айві, зокрема її тітка Ванесса Гетті та її двоюрідна сестра, трансгендерна модель та активістка Натс Гетті, а також дизайнери Джон Гальяно, Вес Гордон, Мімі Вейд, музикант Петіт Меллер, модний редактор Хеміш Боулз, активістка Марша Молінарі, модель Лаура Хенсон Сімс, британський телеведучий Флетчер Ковен та кінорежисер Крістіан Коппола. Однією із зірок урочистості стала подружка нареченої, актриса Аня Тейлор-Джой, яка поділилася кадрами передвесільної вечірки British Invasion Mod Party в стилі 60-х, яка відгриміла в Палаці витончених мистецтв у Сан-Франциско напередодні одруження.

[ + – ] На передвесільній вечірці Айві змінила три вбрання

"Моя дівчинка вчора вийшла заміж. Бути поряд з тобою всі ці роки і твоєю подружкою нареченої було не чим іншим, як привілеєм, а твоє існування – ні що інше, як диво. Я так пишаюся жінкою, якою ти стала. Якщо ти коли-небудь сумніваєшся — я любила тебе і любитиму завжди", — написала знаменитість у соцмережі.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой була подружкою нареченої

Айві – правнучка нафтового магната Жана Поля Гетті та онука Гордона Пітера Гетті, який до своєї смерті входив до списку Forbes 400 найбагатших американців. Її батько, музикант Джон Гілберт, помер від передозування фентанілу та серцевого ускладнення минулого року у віці 52 років. Того ж року померла її бабуся, дизайнерка інтер'єрів Енн Гетті.

Нагадаємо, на вихідних глава модного будинку Missoni Джакомо Міссоні одружився зі своєю давньою подругою Сільвією Торассо.