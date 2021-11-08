Глава Missoni Джакомо Міссоні влаштував розкішне весілля в Італії

Спадкоємець модного будинку та його давня подруга Сільвія Торассо влаштували церемонію в Апулії

Глава модного будинку Missoni Джакомо Міссоні зробив пропозицію своїй подрузі Сільвії Торассо ще рік тому в італійській провінції Апулія. Там у старовинній церкві провели церемонію. Про це повідомив сам Джакомо у своєму Instagram.

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Сільвія та Джакомо хотіли влаштувати справжнє свято, тому їм довелося кілька разів відкладати церемонію через карантинні обмеження. Але коли це стало можливо, вони запросили гостей на картинг гонку замість класичної вечері-репетиції, а потім і в Апулію.

Фото: Instagram giacomomissoni

Церемонію вінчання та банкет організувало агентство Ottone Weddings. Джакомо та Сільвія одружилися в каплиці Мадонни д'Ібернія в Чистерніно XII століття, яка розташована в оливковому гаю.

Вихід молодят супроводжував рій паперових метеликів, яких розкидали гості, а також виступ легенди італійської естради — співака Аль Бано. Біля виходу з церкви він виконав для молодят і гостей легендарну пісню Felicità та Ave Maria Шарля Франсуа Гуно.

Фото: Instagram giacomomissoni

Фото: Instagram giacomomissoni

Банкет молодята влаштували на віллі Torre Coccaro у Фазано. Танці розпочалися з народного свята на площі та продовжилися під виступ гурту Boys 4 Road.

Сукня Сільвія замовила у свого друга, модельєра Альберто Калірі. Дівчина захоплюється спортом, так що фасон підкреслював її уподобання — воно відкривало живіт і було пошито з мережив. Приємна деталь – на спідниці були кишені. Це останній тренд, який усе частіше використовують у весільному та вечірньому вбранні.

Фото: Instagram giacomomissoni

Фото: Instagram giacomomissoni

Оригінальним був і головний убір — мереживна шапочка з пишною вуаллю. Для святкової вечері Сільвія змінила вбрання. Вона обрала довгу сукню з американською проймою та повністю відкритою спиною. Біле вбрання, розшите паєтками, Missoni створили за спеціальним замовленням. А волосся Сільвія прикрасила вінком із перчиків чилі.

Фото: Instagram giacomomissoni

Фото: Instagram giacomomissoni

Завершували образ нареченої обручка з гравіюванням і родинна коштовність родини Міссоні – сережки з діамантами та перлами, які їй піднесла свекруха як подарунок на весілля.

Замість карток із іменами на столах стояли фігурки у вигляді трулло (традиційний в Апулії будинок із конічним дахом. — ред.), які гості могли залишити собі на згадку, а батько Сильвії, Роберто Торассо, вручив молодятам коробку льодяників Mental із ініціалами молодят весілля. Mental Fassi — кондитерська компанія, що належить сім'ї Торассо, яка існує багато років.

Фото: Instagram giacomomissoni

Наступного дня банкет влаштували на курорті Tenuta del Lauro у Локоротондо, який належить матері нареченого – Тані Міссоні. Туди наречені вирушили на ретро-автомобілі — Citroën Méhari, який належить батькові нареченого.

Нагадаємо, Сільвія, як і Джакомо, працює на модному будинку Missoni. Вони зустрічалися багато років і зійшлися на ґрунті любові до активного відпочинку та моди.