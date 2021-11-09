Правнучка нефтяного магната вышла замуж в платье, расшитом осколками зеркала

Подготовка к свадьбе продолжалась больше года, а главное платье для невесты создавал любимый дизайнер ее бабушки Джон Гальяно.

26-летняя наследница нефтяной индустрии и модель Айви Гетти вышла замуж за фотографа Тобиаса Энгеля в Сан-Франциско, появившись на церемонии бракосочетания в платье, расшитом элементами материала, имитирующего осколки зеркала, пишет Daily Mail.

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Роскошная церемония прошла в мэрии города, аренда которой для подобных мероприятий в выходные стартует от $10 тыс, и это – без обеспечения дополнительной безопасности, питания, декора и музыки. Айви поделилась снимками торжества в Instagram, и на некоторых можно увидеть ротонду мэрии с красочным ковром, спускающимся по парадной лестнице, стульями, задрапированными пурпуром, и огромными цветочными композициями.

[ + – ] Айви Гетти и Тобиас Энгель

Невеста поразила гостей гламурным нарядом, созданным на заказ знаменитым дизайнером Джоном Гальяно и представляющим собой платье с бежевым корсетом, покрытым блестящими зеркальными фрагментами, выложенными в причудливый цветочный узор. Образ дополняла фата, на которой были вышиты гитары ее отца и грецкие орехи как дань уважения покойной бабушке, выросшей на ореховой ферме.

"Физически не иметь со мной двух самых важных людей в моей жизни в день свадьбы – это чрезвычайно сложно, но благодаря видению и творчеству Джона он легко смог воплотить их присутствие в жизнь", – отметила невеста.

[ + – ] Церемонию бракосочетания пары провела спикер Палаты представителей США, политик Нэнси Пелоси

По словам девушки, ее бабушка обожала наряды от Джона Гальяно.

"После смерти моей бабушки – она ​​была для меня больше похожа на мать – я почувствовала эту связь с Джоном. Я знала, что хочу, чтобы он создал платье для моей свела меня с ним через своего друга. Мы просто поняли друг друга. Весь процесс был невероятно личным, что позволило нам стать еще ближе. Чувства, которые возникли вместе с созданием моего свадебного платья, никогда не устаревают", – призналась Айви.

Церемонию бракосочетания пары провела спикер Палаты представителей США, политик Нэнси Пелоси. Вместо шафера кольца в коробочке вынесла крошечная собака невесты по кличке Айви Блю Наоми Гетти, названная в честь дочери Бейонсе Блю Айви и супермодели Наоми Кэмпбелл.

[ + – ] Счастливые моменты

Среди 450 гостей мероприятия были члены семьи Айви, в том числе ее тетя Ванесса Гетти и ее двоюродная сестра, трансгендерная модель и активистка Натс Гетти, а также дизайнеры Джон Гальяно, Уэс Гордон, Мими Уэйд, музыкант Петит Меллер, модный редактор Хэмиш Боулз, активистка Марша Молинари, модель Лаура Хэнсон Симс, британский телеведущий Флетчер Коуэн и кинорежиссер Кристиан Коппола. Одной из звезд торжества стала подружка невесты, актриса Аня Тейлор-Джой, которая поделилась кадрами предсвадебной вечеринки British Invasion Mod Party в стиле 60-ых, отгремевшей во Дворце изящных искусств в Сан-Франциско накануне бракосочетания.

[ + – ] на предсвадебной вечеринке Айви сменила три наряда

"Моя девочка вчера вышла замуж. Быть ​​рядом с тобой все эти годы и твоей подружкой невесты было не чем иным, как привилегией, а твое существование – ни что иное, как чудо. Я так горжусь женщиной, которой ты стала. Если ты когда-нибудь сомневаешься – я любила тебя и буду любить всегда", – написала знаменитость в соцсети.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой была подружкой невесты

Айви – правнучка нефтяного магната Жана Поля Гетти и внучка Гордона Питера Гетти, который до своей смерти входил в список Forbes 400 самых богатых американцев. Ее отец, музыкант Джон Гилберт, умер от передозировки фентанила и сердечного осложнения в прошлом году в возрасте 52 лет. В том же году скончалась и ее бабушка, дизайнер интерьеров Энн Гетти.

Напомним, на выходных глава модного дома Missoni Джакомо Миссони женился на своей давней подруге Сильвии Торассо.