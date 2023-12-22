Том Круз продолжает тайные встречи с бывшей женой российского олигарха

Том Круз арендует целый этаж шикарного лондонского ресторана для свиданий со светской львицей Эльсиной Хайровой.

Том Круз "чрезвычайно уверен" в своем "особенном" романе с Эльсиной Хайровой, дочкой российского депутата и бывшей женой российского олигарха Дмитрия Цветкова. Цветков, который живет в Великобритании, уже предупредил голливудскую звезду, что роман с его бывшей супругой ему очень дорого обойдется. Об этом пишет Page Six.

Согласно сообщениям инсайдеров, Том Круз "чрезвычайно уверен" в своем новом романе с новой возлюбленной Эльсиной Хайровой.

Том Круз Фото: Getty Images

61-летний актер впервые завязал романтические отношения с 36-летней российской светской львицей на прошлой неделе после того, как пара пообщалась на вечеринке в Лондоне.

И кажется, что их слухи о романе, который, как сообщается, продолжается уже "уже некоторое время", набирают силу.

"Они очень счастливы. И Том чрезвычайно уверен в том, что это сработает в долгосрочной перспективе", — сообщают инсайдеры.

По их словам Том и Эльсина тусуются в любимом закрытом клубе актера и регулярно наслаждаются послеобеденным чаем и изысканными ужинами в Лондоне.

Эльсина Хайрова в Лондоне

"Том стал популярной фигурой в Лондоне среди богатой элиты. То, что началось как обычная дружба, быстро превратилось в нечто более особенное", — загадочно сообщает источник.

Известно, что приемные дети Тома Круза: 30-летняя Изабелла и 28-летний Коннор поддерживают своего отца и его попытки устроить личную жизнь.

Изабелла и Коннор "считают, что Эльсина великолепна, и очень рады видеть, что в их жизни снова появилась любовь".

Ранее на этой неделе Круз не пожалел денег и арендовал для пары целый этаж шикарного лондонского ресторана Novikov.

И очевидец свидания сообщил, что Том и Эльсина выглядели очень счастливыми и он ловил каждое ее слово.

"Физически они казались очень близкими. А российская светская львица была разодета в пух и прах, в блестящем платье и черной шубе", — дополнил свои слова инсайдер.

Сообщается, что Круз потратил более 600 долларов на омаров, морепродукты и суши в ресторане, принадлежащем российскому ресторатору Аркадию Новикову.

Источник отметил, что Том Круз дал персоналу щедрые чаевые – более ста долларов. А потом он и Эльсина тайно покинули ресторан через боковую дверь, чтобы не сталкиваться с папарацци, и отбыли на машине.

Напомним, ранее Круз был женат на актрисах Мими Роджерс с 1987 по 1990 год, Николь Кидман с 1990 по 2001 год и Кэти Холмс с 2006 по 2012 год.

Эльсина Хайрова подала на развод с российским олигархом Дмитрием Цветковым в 2022 году. У пары двое детей.