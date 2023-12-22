Как быстро отрастить густые брови: 5 советов от экспертов

Мода на форму бровей постоянно меняется, поэтому важно знать секреты, которые помогут быстро изменить их форму. Сейчас в форме широкие и густые брови — сделать их такими помогут советы экспертов.

Давно прошли времена тонких, как карандаш, и чрезмерно выщипанных бровей. Сейчас в тренде густые брови и, похоже, они в моде надолго. Если вы от природы не обладаете густыми бровями, не волнуйтесь — это не значит, что вы обречены навсегда иметь редкие брови. Вот несколько советов экспертов, как отрастить более густые брови или, по крайней мере, как их сделать такими с помощью макияжа, пока не отрастут. Об этом пишет Real Simple.

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Используйте средства для роста

Фото: Freepik

Для ускорения роста волос, начните использовать специальные продукты, например, сыворотку. Подобные продукты за короткое время помогут отрастить густые брови, благодаря наличию витаминов и специальных активных компонентов в составе. При нанесении сыворотки просто убедитесь, что ваши брови чистые и сухие, чтобы она проникла в волоски.

Делайте массаж бровей

С другой стороны, если вы ищете более простой вариант, который не будет стоить вам ни копейки, вам подойдет микромассаж надбровной дуги. "Осторожно постукивайте кончиками пальцев по каждой брови в течение примерно 30 секунд. Поскольку каждый волос связан с крошечным кровеносным сосудом, стимуляция притока крови к области бровей может способствовать здоровому росту волос", — объясняет Autumn Estelle.

Используйте карандаш

Создайте нужный образ с помощью карандаша для бровей. Когда дело доходит до создания более густых бровей, макияж может творить чудеса. Эстель называет карандаш для микроподводки "лучшим другом редких бровей". Однако очень важно правильно его использовать. "Во-первых, выберите оттенок, который отражает оттенок (теплый, холодный или нейтральный) и глубину цвета (светлый, коричневый или черный) ваших бровей. Далее нужно оставлять просветы между каждым штрихом".

Нанесите гель для бровей

Фото: Freepik

После нанесения карандаша для бровей можно нанести гель, который придаст бровям 3D-эффект. "Этот гель полон крошечных микроволокон, которые прилипают к волоскам бровей и не позволяют бровям выглядеть фальшивыми или нарисованными. Если вам нужен мегаобъем, начните с начесывания бровей, начиная с кончиков и продвигаясь к началу", — говорит Эстель. "Затем снова окуните палочку в гель и проведите кисточкой от начала бровей до конца, сохраняя гель на волосках".

Если у вас мало времени или вы предпочитаете более естественный вид без макияжа, даже один или два слоя геля для бровей могут быстро приподнять брови и сделать их гуще. Это займет всего несколько секунд, но даст потрясающий эффект и сделает лицо более выразительным

Будьте терпеливы

Волосы растут не всегда растут быстро, поэтому отрастание бровей может занять некоторое время. "На самом деле, волосам на бровях может потребоваться от трех до шести месяцев, чтобы завершить и возобновить новый цикл роста", — говорит Эстель. Так что, если вы переборщили с пинцетом, просто наберитесь терпения и подождите, пока они снова отрастут.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.