Как замаскировать морщины: 5 лайфхаков для макияжа, которые должна знать каждая женщина

С возрастом на лице появляются мимические морщины — и это совершенно нормально и ожидаемо. Замаскировать видимые признаки старения кожи поможет правильный макияж и знание определенных хитростей.

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Современная косметология предлагает массу безопасных процедур, которые помогают отстрочить старение и дольше сохранять молодость кожи, однако, если вы не сторонница подобных методов, то используйте макияж. Он может стать как вашим лучшим другом, так и самым большим врагом. Неправильно нанесенный макияж или ингредиенты в косметике, несовместимые с вашим типом кожи, могут, наоборот, спровоцировать появление морщин, только усугубив проблему. Об этом пишет She Finds.

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Не стоит отказываться от косметики, правильная техника макияжа возможна и может многое сделать, чтобы ваша кожа выглядела лучше в любом возрасте. Вот пять основных лайфхаков для макияжа, которые помогут замаскировать морщины.

Увлажняйте кожу перед макияжем

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Правильный макияж начинается задолго до нанесения косметики — с хорошего ухода за кожей. А хороший уход за кожей начинается с увлажнения. После того как вы очистили кожу и нанесли сыворотки, полезные для вашего типа кожи, обязательно нанесите один или два слоя увлажняющего крема с питательными и увлажняющими ингредиентами, такими как керамиды и гиалуроновая кислота. Дайте коже впитать влагу в течение 10 минут, а затем нанесите праймер и основу для макияжа, например тональный крем и консилер. Вы заметите огромную разницу в том, насколько гладко ложится косметика на увлажненную кожу.

Нанесите праймер

Праймер — необходимый этап между уходом за кожей и нанесением тонального крема. Но не все праймеры одинаковы. Вы можете выбрать праймер, который увлажнит кожу, удалит лишний жир и создаст матовый оттенок. Вы также можете выбрать праймеры для размытия пор, содержащие ингредиенты, которые придают вашей коже шелковистость и сводят к минимуму появление пор — идеальное решение перед нанесением тонального крема.

Нанесите крем под глаза или патчи

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Пока вы подкрашиваете брови или делаете макияж глаз, наносите под глаза крем или холодные патчи, чтобы снять отечность кожи. Хороший крем и увлажняющие патчи могут свести к минимуму появление морщин под глазами — места, которое первым выдает старение кожи.

Откорректируйте недостатки с помощью консилера

Независимо от того, сколько вам лет, на коже все равно могут появляться прыщи. Применение цветового корректора зеленого цвета может уменьшить покраснение. Затем нанесите немного консилера и хорошо растушуйте, чтобы ваша кожа выглядела как гладкое полотно.

Выбирайте тональный крем под тон кожи

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Если вы выберите слишком светлый тональный крем, то оттенок вашей кожи будет похож на мел и привлекать еще больше внимания к морщинам и заломам. Слишком темная тональная основа также не пойдет вам на пользу — она может сделать вашу кожу слишком оранжевой или даже слегка грязной. Но идеальная основа будет сливаться с вашей кожей и выглядеть естественно — а это именно то, что вам нужно, если ваша цель — выглядеть свежей и молодой. Попробуйте несколько разных цветов, прежде чем остановиться на каком-то определенном, и попросите консультанта в магазине косметики помочь вам, если вы не уверены том, какой у вас оттенок: теплый, холодный или нейтральный.

Обязательно воспользуйтесь этими лайфхаками для макияжа, если ищете способ освежить свой образ и скрыть морщины.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.