Як замаскувати зморшки: 5 лайфхаків для макіяжу, які має знати кожна жінка

З віком на обличчі з'являються мімічні зморшки — і це абсолютно нормально й очікувано. Замаскувати видимі ознаки старіння шкіри допоможе правильний макіяж і знання певних хитрощів.

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Сучасна косметологія пропонує масу безпечних процедур, які допомагають відтермінувати старіння і довше зберігати молодість шкіри, однак, якщо ви не прихильниця подібних методів, то використовуйте макіяж. Він може стати як вашим найкращим другом, так і найбільшим ворогом. Неправильно нанесений макіяж або інгредієнти в косметиці, несумісні з вашим типом шкіри, можуть, навпаки, спровокувати появу зморщок, тільки посиливши проблему. Про це пише She Finds.

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Не варто відмовлятися від косметики, правильна техніка макіяжу можлива і може багато чого зробити, щоб ваша шкіра мала кращий вигляд у будь-якому віці. Ось п'ять основних лайфхаків з макіяжу, які допоможуть замаскувати зморшки.

Зволожуйте шкіру перед макіяжем

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Правильний макіяж починається задовго до нанесення косметики — з гарного догляду за шкірою. А гарний догляд за шкірою починається з її зволоження. Після того як ви очистили шкіру і нанесли сироватки, корисні для вашого типу шкіри, обов'язково нанесіть один або два шари зволожувального крему з поживними й зволожувальними інгредієнтами, такими як кераміди і гіалуронова кислота. Дайте шкірі увібрати вологу протягом 10 хвилин, а потім нанесіть праймер та основу для макіяжу, наприклад тональний крем і консилер. Ви помітите величезну різницю в тому, наскільки гладко лягає косметика на зволожену шкіру.

Нанесіть праймер

Праймер — необхідний етап між доглядом за шкірою і нанесенням тонального крему. Але не всі праймери однакові. Ви можете вибрати праймер, який зволожить шкіру або видалить зайвий жир і створить матовий відтінок. Ви також можете вибрати праймери для розмиття пор, що містять інгредієнти, які надають вашій шкірі шовковистості та зводять до мінімуму появу пор — ідеальне рішення перед нанесенням тонального крему.

Нанесіть крем під очі або патчі

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Поки ви підфарбовуєте брови або робите макіяж очей, наносьте під очі крем або холодні патчі, щоб зняти набряклість шкіри. Хороший крем і зволожувальні патчі можуть звести до мінімуму появу зморшок під очима — місця, яке першим вказує на старіння шкіри.

Відкоригуйте недоліки за допомогою консилера

Незалежно від того, скільки вам років, на шкірі все одно можуть з'являтися прищі. Застосування колірного коректора зеленого кольору може зменшити почервоніння. Потім нанесіть трохи консилера і добре розтушуйте, щоб ваша шкіра виглядала як гладке полотно.

Вибирайте тональний крем під тон шкіри

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Якщо ви оберете занадто світлий тональний крем, то відтінок вашої шкіри буде схожий на крейду і привертатиме ще більше уваги до зморшок та заломів. Занадто темна тональна основа також не піде вам на користь — вона може зробити вашу шкіру занадто помаранчевою або навіть злегка брудною. Але ідеальна основа зливатиметься з вашою шкірою і матиме природний вигляд — а це саме те, що вам потрібно, якщо ваша мета — мати свіжий і молодий вигляд. Спробуйте кілька різних кольорів, перш ніж зупинитися на якомусь одному, і попросіть консультанта в магазині косметики допомогти вам, якщо не впевнені в тому, який у вас відтінок: теплий, холодний або нейтральний.

Обов'язково скористайтеся цими лайфхаками для макіяжу, якщо шукаєте спосіб освіжити свій образ та приховати зморшки.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.