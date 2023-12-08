Як запобігти старінню: 5 антивікових засобів для догляду за шкірою

Для тих, хто прагне зберегти молодість шкіри та уникнути появи передчасних зморщок, експертка назвала п'ять найкращих інгредієнтів та засобів для догляду за шкірою, на які слід звернути увагу.

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Сертифікована дерматологиня докторка Дженні Лю розповіла про свої улюблені засоби та ключові компоненти, які слід додати до свого щоденного догляду, щоб відтермінувати старіння і якомога довше зберегти молодість шкіри. У відеоролику на YouTube вона поділилася рекомендаціями, які допоможуть вам повернути час назад. Про це пише She Finds.

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Сонцезахисний крем

На початку відео Лю зазначила, що боротьба зі старінням один із найчастіших запитів від пацієнтів. Якщо боротьба зі старінням і для вас є пріоритетом, дерматологиня наголошує на важливості щоденного та цілорічного використання сонцезахисного крему.

За її словами, "першим і, мабуть, найважливішим" інгредієнтом і продуктом, який слід додати до свого щоденного догляду за шкірою, є сонцезахисний крем, оскільки "80% старіння шкіри є зовнішнім, і ви можете відтермінувати появу ознак старіння, якщо правильно захищаєте шкіру від ультрафіолетового випромінювання і забруднення".

Вона також сказала, що віддає перевагу саме "тонованому мінеральному сонцезахисному крему", і що обраний вами сонцезахисний крем може бути в будь-якому бюджетному діапазоні, просто дуже важливо, щоб ви використовували його щодня і щоб він мав захист SPF.

Місцеві ретиноїди

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Другим за важливістю інгредієнтом і продуктом для догляду за шкірою, який має бути у ванній кімнаті, є ретиноїд для місцевого застосування. "Зокрема, третиноїн 0,05 дійсно є золотим стандартом, який вивчений найбільше", — зазначає Лю.

За її словами, ретиноїди діють під час лікування ознак старіння: "стимулюють вироблення колагену, що згодом потовщують шкіру, стимулюють вироблення гіалуронової кислоти, а також нормалізують оновлення клітин шкіри".

Усе це, зазначає вона, важливо мати у складі продукту для боротьби зі старінням, оскільки з часом наша шкіра стає сухішою, в'ялою та обвислою. Стимулюючи вироблення колагену та гіалуронової кислоти, ваша шкіра може виглядати більш зволоженою та підтягнутою.

Альфа-гідроксикислоти (AHA).

Можливо, ви вже чули термін "AHA" під час купівлі засобів для догляду за шкірою. Дерматолог каже, що ця абревіатура означає "Альфа-гідроксикислоти", інгредієнти (такі, як гліколева і молочна кислоти), які допомагають "відлущувати і видалити омертвілі клітини у верхньому шарі шкіри".

Лю каже, що, використовуючи ці кислоти, ви також можете "стимулювати вироблення колагену і гіалуронової кислоти" і "доповнювати використання місцевих ретиноїдів".

Вітамін С

Фото: Freepik

Наступний інгредієнт, який Лю використовує у своїй "рутині на регулярній основі", — це вітамін С для місцевого застосування. "Вітамін С — потужний антиоксидант, і тут я використовую його для захисту від ультрафіолетового випромінювання і забруднень, з якими стикається моя шкіра щодня".

Вона додає, що це допомагає "посилити захисні властивості сонцезахисного крему", а також важливо, тому що вітамін С допомагає "вирівняти тон шкіри".

Пептиди

Фото: Freepik

Останній, але не менш важливий інгредієнт, який Лю рекомендує включати у свій режим антивікового догляду за шкірою, — це пептиди. По суті, вона каже, що це "штами амінокислот різних розмірів, пов'язані разом".

Що стосується догляду за шкірою і пептидів, вона каже, що їх можна "знайти в декількох категоріях". До них належать сигнальні пептиди, пептиди-носії, ферментні пептиди та пептиди-нейромедіатори. "Я вважаю, що сигнальні пептиди — це справді те, на що звертають увагу, коли йдеться про пептидні склади місцевого застосування, що допомагають розгладити заломи і зморшки".

Ці поради допоможуть вам почати знайомство зі світом догляду за шкірою, але експерти сходяться на думці, що ефективнішою буде консультація з дерматологом, який зможе допомогти вам знайти найкращі засоби та інгредієнти для вас і ваших індивідуальних потреб у догляді за шкірою.

Нагадаємо, за молодість, здоров'я шкіри, кісток і навіть серця в нашому організмі відповідає колаген, а запобігти його дефіциту допоможуть певні продукти.

Раніше Фокус писав про те, що нерівність і горбистість шкіри може бути викликана різними причинами, тому, щоб усунути цю проблему, потрібно визначити, що посприяло цьому стану.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.