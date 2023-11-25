У якому порядку наносити засоби для догляду за шкірою: поради експертів

Для досягнення максимального ефекту, засоби для догляду важливо наносити в правильній послідовності. Косметологи детально розповіли, як організувати домашній догляд за шкірою, щоб мати ідеальний вигляд.

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У якому порядку наносити засоби для догляду за шкірою? Скільки часу має пройти між нанесенням засобів? Як наносити, щоб їхня ефективність була максимальною? Нещодавні дослідження показали, що майже половина європейських жінок не знають, у якому порядку слід наносити косметику. Косметологи Сільвія Ольете та Ана Пуельєс розповіли, як правильно і в якій послідовності наносити косметичні засоби. Про це пише Vogue Italia.

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Існує універсальне правило, яке може бути застосоване до всього: від кремів до олій і сироваток: "Послідовність нанесення завжди має відповідати щільності засобів, від найнижчої до найвищої", — каже Ана Пуельєс. "Якщо ви почнете з продукту з дуже високою щільністю, ви створите бар'єр, який перешкоджатиме проникненню легших засобів, нанесених пізніше". Тому, якщо у своєму повсякденному житті ви використовуєте, наприклад, тільки зволожувальний крем, сироватку і сонцезахисний крем — три основні засоби, без яких просто неможливо обходитися, — правильний порядок наступний: сироватка, крем і захист від сонця.

Зволожувальний спрей

Фото: Freepik

Використання зволожувального спрею не є обов'язковою опцією в щоденному догляді, проте все більше косметичних брендів випускають свої власні версії. Це проміжний продукт, який, як пояснює Сільвія Ольете, можна наносити на початку процедури, як тонік, або протягом дня, розпорошуючи його поверх макіяжу для зволоження шкіри. Якщо ви вирішите включити його у свій розпорядок дня як додатковий догляд, а не заміну іншого продукту, Ана Пуельєс рекомендує застосовувати його відразу після тоніка.

Крем-контур для очей і губ

Фото: Freepik

Незалежно від того, чи використовуєте ви один продукт для очей і губ, чи окремі засоби для кожної з ділянок, нанесення повинно відбуватися перед нанесенням сироватки та зволожувального крему. Фахівець з естетичної медицини Паула Ланді зазначає, що не обов'язково використовувати спеціальний крем для контуру очей: "Здатність крему покращувати зовнішній вигляд шкіри в періокулярній зоні принципово залежить від його здатності підвищувати вміст води в шкірі, тобто від його ефективності як зволожувального крему", — пояснює експерт. "На мій погляд, користь крему для контуру очей взагалі переоцінена порівняно з вартістю".

Це не означає, що застосовувати цей засіб марно, адже йдеться все ж таки про додану цінність, але, по суті, основні функції зволожувальний крем виконувати може. "Креми для контуру очей, представлені на ринку, здебільшого складаються з тих самих інгредієнтів, що й більшість зволожувальних кремів для обличчя", — зазначає Ланді. "Це правда, що виробники часто додають до кремів для контуру очей активні інгредієнти, як-от кофеїн, що стимулюють кровообіг та зменшують мішки й набряки, але слід мати на увазі, що немає жодних наукових доказів того, що такі принципи справді здатні зменшити мішки під очима при місцевому застосуванні на шкірі".

Есенція

Фото: Freepik

Не всі включають есенції у свій догляд за шкірою, але це ще один з тих продуктів, які все частіше з'являються в лінійках з догляду за шкірою. Якщо ви вирішите використовувати його, загальне правило — наносити есенцію перед сироваткою, оскільки вона має нижчу щільність. Однак, як пояснює Пуельєс, важливо брати до уваги допоміжну речовину [речовину, рідку або тверду, фармакологічно неактивну, в якій розчиняють або додають ліки для кращого їх застосування]. Якщо в есенції є спиртовий наповнювач, спочатку слід наносити есенцію, потім сироватку або крем. Навпаки, якщо наповнювачем есенції є ліпід, а сироватки — водний, есенцію слід наносити після сироватки.

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Сироватки та олії

З огляду на те, що під час використання сироватки олію для обличчя зазвичай виключають із процедури, у порядку застосування цих двох продуктів сироватка обов'язково передує олії, оскільки перший засіб має меншу щільність, ніж другий. Обидва засоби слід наносити після контуру очей та есенції (якщо ви її використовуєте) і перед зволожувальним кремом. Також слід пам'ятати, що сироватка, незалежно від її конкретної функції, завжди справляє ефект посилення ефективності крему, який ви нанесете згодом. Нарешті, слід зазначити, що деякі з нас вважають за краще наносити олійку для обличчя на останньому етапі (після макіяжу), щоб надати шкірі ефекту сяйва.

Зволожувальний і сонцезахисний крем

Фото: Freepik

Зволожувальний крем і сонцезахисний крем завжди слід наносити після контуру очей, есенції та сироватки. Якщо ви наносите сонцезахисний крем, що дерматологи настійно рекомендують робити щодня, наносьте його після зволожувального крему, перед праймером або тональною основою. Однак, якщо ви є прихильником мінімалізму в догляді за шкірою, ви можете пропустити цей крок і використовувати зволожувальний крем або тональну основу, формула якої містить індекс захисту від сонця.

Скільки часу чекати?

На жаль, універсальної відповіді не існує, адже це питання смаків та уподобань. Деякі люди вважають за краще чекати між нанесенням близько 15 секунд, щоб їхня шкіра встигла увібрати засіб. "Це залежить від використовуваної косметики", — каже Пуельєс. "Саме компанія-виробник встановлює керівні принципи щодо своєї продукції. Я рекомендую масажувати шкіру після нанесення сироватки до максимального проникнення, а потім наносити зволожувальний крем. Однак є експерти та візажисти, які рекомендують наносити зволожувальний крем, коли шкіра ще волога".

За словами Каті Джейн Г'юз, візажиста моделі Розі Хантайтон, волога шкіра краще утримує зволожувальний крем. Ольете погоджується: "Мені подобається наносити крем, коли шкіра ще трохи волога, бо текстура набуває особливо приємної консистенції", — каже вона.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.