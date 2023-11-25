В каком порядке наносить средства по уходу за кожей: советы экспертов

Для достижения максимального эффекта, средства по уходу важно наносить в правильной последовательности. Косметологи подробно рассказали, как организовать домашний уход за кожей, чтобы выглядеть идеально.

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В каком порядке наносить средства по уходу за кожей? Сколько времени должно пройти между нанесением средств? Как наносить, чтобы их эффективность была максимальной? Недавние исследования показали, что почти половина европейских женщин не знают, в каком порядке следует наносить косметику. Косметологи Сильвия Ольете и Ана Пуэльес рассказали, как правильно и в какой последовательно наносить косметические средства. Об этом пишет Vogue Italia.

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Существует универсальное правило, которое применимо ко всему: от кремов до масел и сывороток: "последовательность нанесения всегда должна соответствовать плотности средств, от самой низкой до самой высокой", — говорит Ана Пуэльес. "Если вы начнете с продукта с очень высокой плотностью, вы создадите барьер, который будет препятствовать проникновению более легких средств, нанесенных позже". Поэтому, если в своей повседневной жизни вы используете, например, только увлажняющий крем, сыворотку и солнцезащитный крем — три основных средства, без которых просто невозможно обходиться, — правильный порядок следующий: сыворотка, крем и защита от солнца.

Увлажняющий спрей

Фото: Freepik

Использование увлажняющего спрея не является обязательной опцией в ежедневном уходе, однако все больше косметических брендов выпускают свои собственные версии. Это промежуточный продукт, который, как объясняет Сильвия Ольете, можно наносить в начале процедуры, как тоник, или в течение дня, распыляя его поверх макияжа для увлажнения кожи. Если вы решите включить его в свой распорядок дня в качестве дополнительного ухода, а не замены другого продукта, Ана Пуэльес рекомендует применять его сразу после тоника.

Крем-контур для глаз и губ

Фото: Freepik

Независимо от того, используете ли вы один продукт для глаз и губ или отдельные средства для каждой из областей, нанесение должно происходить перед нанесением сыворотки и увлажняющего крема. Специалист по эстетической медицине Паула Ланди отмечает, что не обязательно использовать специальный крем для контура глаз: "Способность крема улучшать внешний вид кожи в периокулярной зоне принципиально зависит от его способности повышать содержание воды в коже, то есть от его эффективности как увлажняющего крема", — поясняет эксперт. "На мой взгляд, польза крема для контура глаз вообще переоценена по сравнению со стоимостью".

Это не значит, что применять это средство бесполезно, ведь речь все же идет о добавленной ценности, но, по сути, основные функции увлажняющий крем выполнять может. "Кремы для контура глаз, представленные на рынке, в основном состоят из тех же ингредиентов, что и большинство увлажняющих кремов для лица", — отмечает Ланди. "Это правда, что производители часто добавляют в кремы для контура глаз активные ингредиенты, такие как кофеин, которые стимулируют кровообращение и уменьшают мешки и отеки, но следует иметь в виду, что нет никаких научных доказательств того, что такие принципы действительно способны уменьшить мешки под глазами при местном применении на коже".

Эссенция

Фото: Freepik

Не все включают эссенции в свой уход за кожей, но это еще один из тех продуктов, которые все чаще появляются в линейках по уходу за кожей различных косметических компаний. Если вы решите использовать его, общее правило — наносить эссенцию перед сывороткой, поскольку она имеет более низкую плотность. Однако, как объясняет Пуэльес, важно принимать во внимание вспомогательное вещество [вещество, жидкое или твердое, фармакологически неактивное, в котором растворяется или включается лекарство для лучшего его применения]. Если в эссенции имеется спиртовой наполнитель, сначала следует наносить эссенцию, затем сыворотку или крем. Напротив, если наполнителем эссенции является липид, а сыворотки — водный, эссенцию следует наносить после сыворотки.

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Сыворотки и масла

Учитывая, что при использовании сыворотки масло для лица обычно исключается из процедуры, в порядке применения этих двух продуктов сыворотка обязательно предшествует маслу, поскольку первое средство имеет меньшую плотность, чем второе. Оба средства следует наносить после контура глаз и эссенции (если вы ее используете) и перед увлажняющим кремом. Также следует помнить, что сыворотка, независимо от ее конкретной функции, всегда оказывает эффект усиления эффективности крема, который вы нанесете впоследствии. Наконец, следует отметить, что некоторые из нас предпочитают наносить масло для лица на самом последнем этапе (после макияжа), чтобы придать коже эффект сияния.

Увлажняющий и солнцезащитный крем

Фото: Freepik

Увлажняющий крем и солнцезащитный крем всегда следует наносить после контура глаз, эссенции и сыворотки. Если вы наносите солнцезащитный крем, что дерматологи настоятельно рекомендуют делать каждый день, наносите его после увлажняющего крема и перед праймером или тональной основой. Однако, если вы являетесь поклонником минимализма в уходе за кожей, вы можете пропустить этот шаг и использовать увлажняющий крем или тональную основу, формула которой содержит индекс защиты от солнца.

Сколько времени ждать?

Увы, универсального ответа не существует, ведь это вопрос вкусов и предпочтений. Некоторые люди предпочитают ждать между нанесением около 15 секунд, чтобы их кожа успела впитать средство. "Это зависит от используемой косметики", — говорит Пуэльес. "Именно компания-производитель устанавливает руководящие принципы в отношении своей продукции. Я рекомендую массировать кожу после нанесения сыворотки до максимального проникновения, а затем наносить увлажняющий крем. Однако есть эксперты и визажисты, которые рекомендуют наносить увлажняющий крем, когда кожа еще влажная".

По словам Кати Джейн Хьюз, визажиста модели Рози Хантайтон, влажная кожа лучше удерживает увлажняющий крем. Ольете соглашается: "Мне нравится наносить крем, когда кожа еще немного влажная, потому что текстура приобретает особенно приятную консистенцию", — говорит она.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.