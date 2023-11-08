Как подготовить кожу к перемене погоды: 6 правил ухода от дерматологов

Морозы и холод наносят вред нашей коже также, как и жаркое лето. Эксперт по уходу за кожей дает советы, которые помогут правильно подготовить кожу к перемене погоды.

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Каждый сезон влияет на состояние нашей кожи, для нее одинаково вреден сильный холод и знойная жара. Мы можем заметить изменение текстуры нашей кожи при переходе от летнего сезона к холодному зимнему сезону. Само собой разумеется, что наш зимний уход за кожей должен отличается от летнего, потому что зимой кожа имеет тенденцию терять влагу и быстрее высыхать. Таким образом, обеспечение увлажнения кожи является особым приоритетом в нашем уходе. Кроме того, воздействие горячего воздуха обогревателей и вентиляторов зимой приводит к повреждению кожи. Низкий уровень влажности воздуха способствует тому, что кожа становится сухой и стянутой. Но все не так страшно, если следовать советам дерматологов и правильно подготовить кожу к перемене погоды. Об этом пишет Health Shots.

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Смена времен года может существенно повлиять на вашу кожу. Независимо от того, переходите ли вы от жаркого лета к прохладной осени или готовитесь к холодам зимы, важно адаптировать свой режим ухода за кожей с учетом уникальных проблем, связанных с изменениями погоды. По мере изменения окружающей среды должен меняться и ваш подход к уходу за кожей, чтобы сохранить здоровый и сияющий цвет лица. Дерматолог Куна Рамдас поделился советами, которые помогут поддержать кожу в холодное время года.

Поддерживайте достаточный уровень гидратации

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С изменением погоды уровень влажности колеблется, влияя на баланс влаги в коже. В холодные месяцы воздух становится более сухим, а это значит, что кожа теряет много влаги. "Чтобы бороться с этим, включите в свой ежедневный уход насыщенный увлажняющий крем. Ищите средства, содержащие гиалуроновую кислоту и глицерин, которые удерживают влагу", — говорит эксперт.

Используйте солнцезащитный крем

Независимо от сезона, защита от солнца не подлежит обсуждению. Даже в осенние и зимние месяцы вредные ультрафиолетовые лучи могут нанести вред вашей коже. Выберите солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF не менее 30 и обильно наносите его, особенно на открытые участки, такие как лицо, шея и руки.

Смените очищающие средства

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По мере изменения погоды, должна меняется и процедура очищения кожи, отмечает доктор Рамдас. В теплые месяцы вам может потребоваться более легкое очищающее средство, чтобы справиться с повышенным выделением жира. В холодные месяцы рассмотрите возможность использования более мягкого увлажняющего очищающего средства, чтобы не лишать кожу эфирных масел.

Отшелушивайте с умом

Отшелушивание помогает удалить омертвевшие клетки кожи, придавая ей здоровое сияние. Однако чрезмерное отшелушивание может привести к раздражению, особенно во время перемены погоды. Выберите мягкий эксфолиант и используйте его один или два раза в неделю, чтобы сохранить чистоту кожи, не причиняя вреда.

Используйте увлажнитель воздуха

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"Системы отопления в холодные месяцы могут способствовать сухости воздуха в помещении, что крайне вредно для кожи. Использование увлажнителя помогает вернуть влагу в воздух, предотвращая пересыхание и раздражение кожи", — говорит эксперт.

Избегайте обезвоживания изнутри

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Помните, что уход за кожей – это не только то, что вы наносите местно. Речь также идет о том, что вы потребляете. Избегайте обезвоживания, пейте достаточное количество воды и включайте в свой рацион продукты, богатые антиоксидантами, такие как фрукты и овощи, которые помогут поддерживать здоровье вашей кожи.

Подготовка кожи к изменениям погоды — это целостный подход, который включает в себя адаптацию режима ухода за кожей к уникальным задачам, возникающим в каждом сезоне. Следуя этим советам и прислушиваясь к потребностям своей кожи, вы сможете гарантировать, что она останется здоровой и сияющей в течение всего года.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.