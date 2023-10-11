Как ухаживать за руками осенью: дерматолог дала 5 советов, которые сохранят молодость кожи

Осеннее похолодание приносит первые неприятности: кожа становится сухой, краснеет, появляется раздражение. Самыми незащищенными являются наши руки, ведь они постоянно открыты и всегда в контакте с окружающей средой. Эксклюзивно для Фокуса дерматолог Инна Цымбаленко рассказывает, как защитить кожу рук в холодное время года.

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Основные проблемы, с которыми сталкиваются большинство людей осенью, — это ухудшение состояния кожи рук. Она становится шершавой, неприятной на ощупь, жжет при контакте с водой, появляются трещинки. Можно ли предупредить это состояние, и как правильно ухаживать за руками в холодное время года, чтобы сохранить здоровье, красоту и молодость кожи. Об этом Фокусу рассказывает врач-дерматовенеролог Инна Цымбаленко.

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Фото: Freepik

Меняются погодные условия: снижение температуры, повышенная влажность и холодный ветер, пересушенный воздух в квартирах и офисах — все эти факторы способствуют нарушению защитной функции нашей кожи. Кожа рук начинает чрезмерно терять влагу и защитный барьер, поэтому появляется сухость, покраснение, шелушение, а иногда даже появляются трещинки. Все это приносит дискомфорт. Поэтому в этот период кожа рук нуждается в особом уходе. Вы можете помочь ей, соблюдая простые правила:

применение лавантов/синдетов (очищающие гели, которые не содержат раздражающих веществ) для очищения кожи, чтобы предотвращать пересушивание кожи;

применение смягчающих, увлажняющих средств-эмолиентов.

"Они помогут поддержать защитную функцию кожи и восстановить барьер, чтобы влага не терялась и ручки были мягкими и увлажненными. Эти средства можно приобрести в виде крема, бальзама или молочка. Они продаются в аптеках. На холодное время года я бы советовала отдавать предпочтение более плотным текстурам крема, но если не комфортно, то можно взять бальзам или молочко", — советует Инна Цымбаленко.

Использовать эти средства нужно минимум 3-4 раза в день. Так как они необходимы в течение дня, уместно было бы иметь маленькую travel-версию, которая будет всегда под рукой. Это то, что будет профилактировать раздражение рук.

Сухость

Фото: Freepik

Осенью на кожу рук влияет куча неблагоприятных факторов, среди которых холод, сильный ветер, горячая вода. Они пересушивают кожу и, если не следить за этим, могут вызвать довольно неприятные проблемы. Обязательно используйте кремы и уход за кожей рук, не забывайте о перчатках и не мойте руки в горячей воде.

"Если руки очень сухие, то есть кремы с добавлением мочевины, на средствах она обозначается Urea. Маленький совет: для рук лучше брать кремы с мочевиной 5- 10%, их можно приобрести в аптеке или заказать в интернете", — советует дерматолог.

Покраснение

"Если ваша кожа рук склонна к покраснению в осенне-зимний период, то советую иметь у себя в арсенале дополнительно так называемые Cica-кремы. Это такой вид лечебных кремов, которые в своем составе имеют централу азиатскую и оксид цинка, которые будут хорошо увлажнять и заживлять кожу. Эти кремы представлены в различных дермато-косметических брендов. Их нужно наносить на раздраженные участки кожи", — отмечает врач.

Такое случается, когда вы забываете о перчатках и не защищаете свои руки от холода. Уход за руками должен быть так же важен, как и уход за лицом. Не забывайте, что возраст женщины в первую очередь выдают именно руки.

Защита от холода

Фото: freepik

"Когда на улице холодно, нужно применять cold-кремы (кремы, которые имеют плотную текстуру и защищают от раздражения холодом) за 30 минут до выхода на улицу, однако можно нанести эмолиент насыщенной консистенции или вазелин — будет то же самое", — отмечает Инна Цымбаленко.

В составе некоторых cold-кремов есть пчелиный воск, поэтому те, кто имеют аллергическую реакцию на мед или продукты пчеловодства, должны избегать использования подобных средств.

Перчатки

Дерматолог советует дополнительно защитить кожу помогут перчатки. Избегайте дополнительного раздражения кожи химическими средствами, например, бытовой химией или длительным пребыванием в горячей воде. Для этого стоит пользоваться специальными перчатками, которые защитят вашу кожу от негативного воздействия химических или температурных факторов.

Управление стрессом

Фото: Getty

"Стресс также влияет на состояние нашей кожи, поэтому еще одним советом будет научиться управлять стрессом или снизить его влияние на вашу жизнь. Здесь уместными будут медитации или техники расслабления, занятия любимым делом", — советует врач.

Если вы видите, что состояние кожи ухудшается и базовая терапия увлажняющими и защитными средствами не дает результата, обратитесь к дерматологу. Врач подберет для вас схему лечения, которая поможет вернуть вашим ручкам мягкость и красивый вид.

Напомним, чтобы ваши ногти были здоровыми и крепкими, недостаточно только косметических средств, это сочетание правильного питания, ухода и защиты ногтей от вредных факторов.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.