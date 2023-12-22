Вин Дизеля будут судить из-за обвинений в домогательствах

Ассистентка, которая обвиняет актера в домогательствах, проработала с ним всего 9 дней.

Ассистентка 57-летнего американского актера Вин Дизеля, известного ролями в фильме "Форсаж", обвиняет его в сексуальных домогательствах. Женщина вспомнила об инциденте, который произошел в 2010 году, пишет Reuters.

Речь идет о женщине по имени Астра Йонассон. Она утверждает, что актер домогался в одном из отелей Атланты (США), где как раз проходили съемки фильма "Быстрая пятерка".

По ее словам, однажды актер привел свою помощницу в номер отеля и сказал лечь на кровать. Она отказалась. Однако, Вин Дизель подошел к ней, когда она пыталась выйти из номера и начал щупать.

В иске Астра дала показания по которым, якобы, актер начал щупать и целовать ее грудь. Затем он начал снимать с нее белье, что напугало женщину. Она начала кричать, вырвалась и убежала в ванную комнату.

После Дизель зашел к ней, прижал к стене и заставил трогать его половой орган с эрекцией. Затем актер начал мастурбировать. Женщина испугалась давления со стороны актера, поэтому чтобы не раздражать его прижалась к стенке и закрыла руками глаза и голову. Далее Дизелю поступил телефонный звонок от сестры, который и спас женщину.

Известно также, что Астра проработала с актером всего 9 дней. После инцидента ее уволили и разорвали с ней контракт.

Сам Вин Дизель отрицает обвинения, а его адвокат заявляет, что есть доказательства, которые полностью опровергают информацию.

Стоит отметить, что женщина помимо обвинений в домогательстве, заявляет о дискриминации и незаконном расторжении контракта.

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