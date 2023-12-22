Виктория Бекхэм станцевала с Николой Пельтц на пляже (фото)

Мама и жена Бруклина Бекхэма опровергают слухи о своей вражде.

49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм поделилась видео со своей невесткой Николой Пельтц, 28. Кадры многодетная мама опубликовала в Instagram.

Виктория и Никола станцевали на пляже. Певица продемонстрировала черное мини-платье, пока жена ее первенца позировала на камеру в белых шортах. Двое знаменитостей были в солнцезащитных очках.

"Люблю тебя @nicolaannepeltzbeckham. Мы совсем мало выпили", — написала жена Дэвида Бекхэма.

Виктория Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Victoria Beckham/Instagram

Женщины в очередной раз развенчивают домыслы о своей вражде, ведь после свадьбы Николы и Бруклина Бекхэма весной 2022 года сообщалось о серьезной вражде между его мамой и женой. Сначала стало известно, что актриса не захотела надевать свадебное платье бренда свекрови, впоследствии Виктории не понравилось то, что ее сын взял фамилию возлюбленной.

Никола также поделилась кадрами с того вечера. Она позировала в объятиях Бруклина. Первенец Виктории и Дэвида Бекхэмов выбрал для времени с семьей светлый образ и черную кепку.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм

Напомним, Никола Пельтц показала забавные фото с сестрой мужа Харпер.

Также Фокус писал о секрете Виктории Бекхэм перед мужем Дэвидом.