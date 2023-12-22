Раскрыт хитрый трюк Кейт Миддлтон, чтобы ее не замечали на публике

К персоне супруги принца Уильяма у общественности повышенный интерес, однако порой она хочет уединиться.

Источник рассказал, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон использует особый трюк, чтобы ее не заметили на публике, когда она хочет пойти сама на частную прогулку. Об этом пишет The Daily Record.

Трюк королевской персоны раскрыла бывший редактор Vanity Fair Тина Браун в своей последней книге The Palace Papers.

Оказалось, что жена принца Уильяма устанавливала будильник на раннее утро, когда она могла выйти из королевских покоев, чтобы немного провести время на публике, чтобы ее при этом не заметили.

Кейт Миддлтон Фото: Getty

Выход в столь раннее время также означал, что многодетная мама избегала фотографов и репортеров, в дополнение к обычным гражданам, которые могли ее узнать. Браун объяснила, что когда за ней нет никого, принцесса может "жить своей жизнью".

Большую часть времени эта стратегия работала, но иногда ее ловили.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty

Когда Уильям и Кейт поженились в 2011 году, принцесса позаботилась о том, чтобы найти способы реализовать свои интересы и сохранить свою приватность, несмотря на королевские обязанности. Тем не менее, сам будущий король Великобритании помог паре обрести частную жизнь, когда они только начали встречаться.

Это было, когда они вместе учились в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Говорят, что супруги пробирались друг к другу в тайный дом в королевском поместье Балморал, который является для них священным местом и где они проводили вместе несколько дней в начале своих отношений, находясь подальше от общественности.

Напомним, каким образом мама Кейт Миддлтон причастна к знакомству дочери с принцем Уильямом.

Также Фокус писал о редком детском фото Кейт Миддлтон.