"Плакала от радости": Антонина Хижняк сменила фамилию (фото)

Звезда украинских сериалов рассказала, что прыгала от счастья.

33-летняя украинская актриса Антонина Хижняк призналась, что официально сменила фамилию. Об этом звезда сериала "Связь" поделилась в своем Instagram.

"Прощайте старые паспорта! Привет снова моя родная фамилия! Хочу отметить для себя дату 15 декабря 2023 года, день когда я официально вернула себе девичью фамилию Хижняк", — рассказала подписчикам знаменитость.

В частности, Антонина призналась, что даже плакала от радости и прыгала от счастья, когда удалось закончить работу с документами. Для этого актрисе пришлось пройти через ЦНАПы, ЗАГСы, полицию, налоговые и тому подобное.

"Хочу поблагодарить всех людей, кто помогал как мог на этом нелегком пути!" — отметила Антонина Хижняк.

Также звезда украинских сериалов показала свое фото из первого загранпаспорта, на котором ей 19 лет.

"И даже не верится, что получилась нормальная фотка на паспорт", — написала актриса.

Антонина Хижняк сменила фамилию

Недавно Антонина разошлась с украинским актером Александром Боднаром после около трех лет отношений. До этого она была в браке с Андреем Якушевым, от которого воспитывает сына Максима. Пара развелась в 2019 году.

Антонина Хижняк с сыном

Напомним, Антонина Хижняк поделилась новыми кадрами с сыном.

Также Фокус писал о появлении Антонины Хижняк на премьере фильма "Наполеон" в Киеве.