Антонина Хижняк показала новые фото с сыном

Антонина и ее сын надели желтые вещи в честь Дня психического здоровья.

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Украинская актриса кино и дубляжа, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк опубликовала в Facebook пост, посвященный Всемирному дню психического здоровья. Его она сопроводила трогательными фотографиями со своим сыном Максимом. На снимках мать и сын буквально излучают любовь друг к другу, позируя среди желтеющей листвы на песке. И Антонина, и Максим в своих ансамблях использовали желтый цвет, который символизирует этот день.

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"Сегодня отмечают День психического здоровья. Это не просто вопрос актуальный, это вопрос жизни и ее качества. Здоровая менталка позволяет нам лучше справиться со стрессом и вызовами (а их у нас полные карманы), сохранять устойчивость в отрицательных ситуациях и находить решения в сложных жизненных моментах. Это обеспечивает нам внутреннюю гармонию, способность испытывать радость и удовольствие от жизни. Хранить психическое здоровье – это не только профилактика психических расстройств, но и обеспечение счастливой, здоровой и сбалансированной жизни. Это позволяет нам быть лучшими родителями, партнерами, коллегами и друзьями. Поэтому важно выработать привычку заботиться о своем ментальном здоровье, развивать эмоциональный интеллект и искать поддержку в трудные времена. Наша психическая стойкость – это наш фундамент. А нам всем сейчас ой как нужен фундамент. Нам ведь еще из него строить!", – подписала снимки актриса.

День психического здоровья отмечается в мире 10 октября с 1992 года. Всемирный день установлен по инициативе Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

Ранее Фокус писал, что Антонина Хижняк отреагировала на кражу россиянами знаменитого сериала.