Антоніна Хижняк показала нові фото із сином

Антоніна та її син одягнули жовті речі на честь Дня психічного здоров'я.

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Українська актриса кіно і дубляжу, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк опублікувала у Facebook пост, присвячений Всесвітньому дню психічного здоров'я. Його вона супроводила зворушливими фотографіями зі своїм сином Максимом. На знімках мати і син буквально випромінюють любов одне до одного, позуючи серед жовтіючого листя на піску. І Антоніна, і Максим у своїх ансамблях використовували жовтий колір, який символізує цей день.

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"Сьогодні відзначають День психічного здоров'я. Це не просто питання актуальне, це питання життя та його якості. Здорова менталка дає нам змогу краще впоратися зі стресом і викликами (а їх у нас повні кишені), зберігати стійкість у негативних ситуаціях і знаходити рішення в складних життєвих моментах. Це забезпечує нам внутрішню гармонію, здатність відчувати радість і задоволення від життя. Зберігати психічне здоров'я — це не тільки профілактика психічних розладів, а й забезпечення щасливого, здорового та збалансованого життя. Це дає нам змогу бути кращими батьками, партнерами, колегами та друзями. Тому важливо виробити звичку піклуватися про своє ментальне здоров'я, розвивати емоційний інтелект і шукати підтримку у важкі часи. Наша психічна стійкість — це наш фундамент. А нам усім зараз ой як потрібен фундамент. Адже нам ще з нього будувати!", — підписала знімки актриса.

День психічного здоров'я відзначають у світі 10 жовтня з 1992 року. Всесвітній день встановлено з ініціативи Всесвітньої федерації психічного здоров'я за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Раніше Фокус писав, що Антоніна Хижняк відреагувала на крадіжку росіянами знаменитого серіалу.